"Familien haben heute komplexere Strukturen" (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Ob in einer Regenbogen-, Patchwork- oder Großfamilie, mit einemalleinerziehenden Elternteil oder bei Eltern mit klassischerRollenverteilung - Kinder leben in ganz unterschiedlichenFamilienmodellen. Familien hätten heute komplexere Strukturen als zumBeispiel in den 1950er- und 60er-Jahren, schildert MichaelaKreyenfeld, Professorin für Soziologie an der Hertie School ofGovernance in Berlin, im Apothekenmagazin "Baby und Familie". Dochauch schon in der Nachkriegszeit gab es neben dem Ideal derbürgerlichen Kleinfamilie mit Vater, Mutter und Kind auch andereLebens- und Familienformen. "Familienleben hatte schon immer vieleFacetten. Sie wurden nur nicht so offen gelebt", sagt Carina Fuhrer,Fachpsychologin für Rechtspsychologie aus Aschaffenburg.Dass Mütter und Väter ihr Modell heute offener leben können, gehtzunächst zurück auf einen liberaleren Zeitgeist. Die Gesellschaftakzeptierte es beispielsweise zunehmend, dass auch unverheiratetePaare Kinder bekamen. Entscheidend ist aber: Die alternativenLebensformen führten zu gesetzlichen Neuerungen. "Die rechtlichenRahmenbedingungen mussten angepasst werden, um die Veränderungenaufzufangen", sagt Kreyenfeld. So dürfen etwa nichtverheiratete Väterdas Sorgerecht haben, gleichgeschlechtliche Paare dürfen inzwischenheiraten. Eine Gleichbehandlung aller Familienformen aber gibt esnoch nicht: "Die Ehe steht immer noch unter besonderem Schutz desGrundgesetzes", so die Soziologin.Im neuen "Baby und Familie"-Heft erzählen Eltern mit ganzunterschiedlichen Familienmodellen, welche Wünsche und Probleme siehaben.