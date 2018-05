Familien mit geringen Einkommen von Kita-Beiträgen entlasten

Berlin (ots) - Der heute von der Bertelsmann Stiftung vorgestellteElternZOOM macht deutlich, dass Eltern unterhalb derArmutsrisikogrenze von Kita-Beiträgen doppelt so stark belastetwerden wie wohlhabendere Familien. Das gilt auch für Zusatzgebührenbeispielsweise für Verpflegung oder Ausflüge.Der Bundesgeschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bundes UlrichBauch fordert deshalb, dass Familien mit geringem Einkommenbundesweit von den Kosten für den Kita-Besuch befreit werden müssen."Dies muss auch für die Zusatzgebühren gelten, die unabhängig von derfinanziellen Situation der Familien anfallen und ärmere Familiendeutlich stärker belasten."Die Befragung macht zudem erhebliche Unterschiede bei derfinanziellen Belastung der Eltern zwischen den Bundesländerndeutlich. "Der Wohnort entscheidet in Deutschland nicht nur über dieQualität der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern, sondernauch über die finanziellen Lasten, die den Eltern durch einenKita-Besuch ihrer Kinder entstehen", kritisiert Bauch. Das führe zueiner Ungleichheit von Bildungschancen von Kindern, da ihnenmöglicherweise aufgrund der Kosten der Weg in eine Kita versperrtbleibe.Mit dem angekündigten "Gute-Kita-Gesetz" ist das Problem nunendlich auf der politischen Agenda. Allerdings müsse sich der Bundfinanziell deutlich höher beteiligen, fordert derASB-Bundesgeschäftsführer: "Mit den Mitteln für einKitaqualitätsentwicklungsgesetz müssen auch tatsächlich Maßnahmen zurQualitätsverbesserung finanziert werden. Wenn das politische Zieleiner generellen Beitragsfreiheit verfolgt werden soll, müssen dafürzusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden." Dennder generelle Verzicht auf Elternbeiträge setze eine ausreichendeöffentliche Finanzierung des Systems der Kindertagesbetreuung mithoher Qualität voraus.Pressekontakt:Hilke VollmerLeiterin der Stabsstelle Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitArbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V.Tel: 030/ 2325786-122Mobil: 0172/ 2620597Email: h.vollmer@asb.deOriginal-Content von: ASB-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell