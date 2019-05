Unterföhring (ots) -- Die 22 Episoden der zehnten Staffel von "Modern Family" ab 20.Juni exklusiv als deutsche Erstausstrahlung auf Sky 1- Der Mockumentary-Comedyhit mit Ed O'Neill und Sofia Vergara umeine Großfamilie im Alltags-Chaos- Die neuesten Folgen auch auf Abruf und mit Streamingdienst SkyTicket9. Mai 2019 - Die Pritchetts sind zurück! Und die Dunphys undTuckers natürlich auch. Die Chaos-Großfamilie um Ed O'Neill als JayPritchett, Tochter Claire mit ihren Dunphys und Sohn Mitch mit Camund Lily sorgt auch in ihrer zehnten Serien-Staffel wieder für jedeMenge Lacher. Sky zeigt die neuesten Folgen des Comedy-Superhits ab20. Juni exklusiv auf Sky 1.Wenn Jay (Ed O'Neill) in der ersten Folge der zehnten Staffel von"Modern Family" bei der großen Parade zum 4. Juli auftritt istnatürlich wieder die ganze Family am Start. Und man darf sich wiederauf jede Menge Fettnäpfchen freuen, in die die großen Jay und Gloria(Sofia Vergara), Claire (Julie Bowen) und Phil (Ty Burell), Mitch(Jesse Tyler Ferguson) und Cam (Eric Stonestreet), und auch dielängst nicht mehr so kleinen Manny (Rico Rodriguez) und Joe (JeremyMaguire), Haley (Sarah Hyland) und Alex (Ariel Winter) und Luke(Nolan Gould), sowie Lily (Aubrey Anderson-Emmons) treten werden.Haley hat außerdem mal wieder einige Beziehungsprobleme, bei denenMitch und Cam ins Spiel kommen. Und Gloria spekuliert: Hat Mannyseine neue Freundin vielleicht nur erfunden? In Staffel 10 dürfensich die "Modern Family"-Fans außerdem auf Auftritte von Gaststarswie Nathan Lane, Mira Sorvino und Ed Begley freuen. Nathan Laneliefert in seiner Paraderolle als Pepper dabei gemeinsam mit Phileine grandiose Anspielung auf La La Land ab.Über "Modern Family":Die ABC Hitserie erzählt seit 2009 vom abwechslungsreichen Lebender Großfamilie um Jay Pritchett. Jay hat mit seiner zweiten FrauGloria den gemeinsamen Sohn Joe und ist Stiefvater von Manny, GloriasSohn aus erster Ehe. Jays Tochter Claire und ihr Mann Phil Dunphyhaben mit ihren zauberhaften Kindern Haley, Alex und Luke ebenfallsallerhand zu tun. Und Jays Sohn Mitch bringt mit seinem Mann Cam undihrer adoptierten Tochter Lily eine weitere frische Prise Chaos insallgemeine Familien-Durcheinander. Die Serie wurde bereits mit 22Emmys und 1 Golden Globe ausgezeichnet.Facts:Originaltitel: Modern Family, Comedyserie, 22 Episoden, je ca. 25Minuten, USA 2018. Von: Steven Levitan und Christopher Lloyd: Mit EdO'Neill, Sofía Vergara, Julie Bowen, Ty Burrell, Jesse TylerFerguson, Eric Stonestreet, Sarah Hyland, Ariel Winter, Nolan Gould,Rico Rodriguez.Ausstrahlungstermine:Ab 20. Juni immer donnerstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgenexklusiv auf Sky 1. Auch über Sky Go, On Demand und Sky Ticketverfügbar.Über Sky 1:Der Entertainmentsender Sky 1 zeigt in Deutschland und Österreicheine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusivenShowformaten und hochkarätigen Serien. Das Programm besteht sowohlaus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigeninternationalen Serienproduktionen.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot bestehtaus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen,vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen undunterhaltsamen Shows - viele davon Sky Original Productions. Nebendem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer dasProgramm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. DieEntertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky undFree-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken undviele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme undLive-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendemUnterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Thomas SchöffnerExternal CommunicationsTel: 089/9958 6837Thomas.Schoeffner@sky.dewww.facebook.de/SkyCinemaDEwww.instagram.de/SkyCinemaDEKontakt für Fotomaterial:Carolin NoackMail: DL-picture-management-operations@sky.deFotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell