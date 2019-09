Erfurt (ots) - Jamie Johnson lebt und atmet für Fußball. DerProtagonist der gleichnamigen Realserie träumt von einer Karriere alsProfifußballer. Internationale Persönlichkeiten aus dem Sport - wieJürgen Klopp oder Gary Lineker - tauchen immer wieder in derbritischen Produktion auf. KiKA zeigt "Jamie Johnson" (WDR) ab dem16. September montags bis freitags um 15:00 Uhr.Der elfjährige Jamie Johnson (Louis Dunn) hat das Potenzial,seinen großen Traum zu verwirklichen und Profifußballer zu werden.Doch sein Leben abseits des Spielfeldes ist etwas komplizierter. Alsder Vater die Familie verlässt und Jamie mit seiner Mutter (EmmaStansfield) daraufhin umziehen muss, wirft ihn das ganz schön aus derBahn. Auch der Wechsel in eine andere Schule bringt ganz neueProbleme mit sich. Aber Jamie setzt alles daran, sich in seine neueKlasse einzufügen, mit dem Schulfußballteam den Pokal zu gewinnen undnicht zuletzt seinen Lebenstraum zu verwirklichen: als Spieler fürseinem geliebten Fußball-Club Hawkstone ausgewählt zu werden.Neben Jamie als Hauptakteur der Serie gibt es auchProtagonistinnen auf dem Feld - so seine talentierte TeamkolleginJack (Lenna Gunning Willams). Aber nicht nur weibliche und männlicheFußballfans kommen auf ihre Kosten: Familiäre und schulische Themensowie alltägliche Probleme begleiten die Protagonist*innen abseitsdes Fußballplatzes, sodass die ganze Familie angesprochen wird.KiKA zeigt die 23 Folgen von "Jamie Johnson" (WDR) ab 16.September montags bis freitags um 15:00 Uhr. Inspiriert von denBüchern von Dan Freedman, produzierte die Short Form Film Company dieSerie für Children´s BBC. Verantwortliche Redakteurin beim WDR istHenrike Vieregge. Nach Ausstrahlung sind die Folgen im KiKA-Playerabrufbar.Weitere Informationen und Fotos finden Sie auf www.kika-presse.de.Registrierte Nutzer*innen können im Bereich "Presse Plus" vorab eineFolge ansehen.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell