FamilienChancen geht in die zweite Saison: Procter & Gamble setzt Aktion mit Unterstützung des FC Bayern München auch in der neuen Saison fort

München/Schwalbach am Taunus (ots) - Auch in der Saison 19/20 wirddie Aktion #FamilienChancen von Procter & Gamble, unterstützt vom FCBayern München, fortgeführt. Gemeinsam setzen sich die beiden Partnerfür Familien ein und unterstützen Projekte, die Familien im Alltagunter die Arme greifen. #FamilienChancen wurde in der vergangenenSaison von Procter & Gamble, unterstützt vom FC Bayern München, insLeben gerufen.Auf geht's in eine neue Saison für #FamilienChancenEine Familie funktioniert wie eine Fußballmannschaft: Sie ist eineingespieltes Team, das für Respekt, Zusammenhalt, Sicherheit undgegenseitige Unterstützung steht. Und jeden Tag gilt es für jedesFamilienmitglied aufs Neue, verschiedene Herausforderungen zumeistern. Eltern müssen dabei manchmal Stürmer, Verteidiger, Torwartsowie Trainer zugleich sein. Keine leichte Aufgabe, bei der es oft anZeit, Geld und Unterstützung mangelt. Deshalb macht sich P&G,unterstützt vom FC Bayern München, mit #FamilienChancen für daswichtigste Team überhaupt stark: die Familie. Den Erfolg derInitiative aus der vergangenen Spielzeit wollen wir auch in derSaison 2019/20 fortschreiben.2018/19: ein erfolgreicher Start für #FamilienChancenBereits in der vergangenen Saison konnten mit #FamilienChancenverschiedene gemeinnützigen Projekte für Familien unterstützt werden.Im November 2018 wurde der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V."ein #FamilienChancen-Scheck in Höhe von 75.000 Euro übergeben. Mitdem Geld wurden in den 18 RTL-Kinderhäusern zahlreiche sportlicheAktivitäten und Bewegung an der frischen Luft für viele Kinderermöglicht.Daneben hat #FamilienChancen viele lokale Projekte unterstützt,darunter den Hamburger Förderverein KinderLeben e.V. Der Verein hilftschwerkranken Kindern und ihren Eltern. Dank der Spende kann er seinElterncafé zu einem Treffpunkt für die betreuten Familien ausbauen.Dem deutschen Rap-Projekt "Von der Straße ins Studio" (VDSIS) hat#FamilienChancen geholfen einen zweitägigen Musikworkshop in Münchenzu realisieren, an dessen Ende ein fertiges Video stand. VDSIS willKindern und Jugendlichen die Möglichkeiten geben, ihre Emotionen zuverarbeiten und sie in einer sichereren Umgebung zu teilen. JederTeilnehmer kann so seine Kreativität und seine Persönlichkeit freientfalten.Der Verein "Wunschbäumchen Berlin" wurde durch #FamilienChancendabei unterstützt, Kinder aus sozial bedürftigen Familien mitWeihnachtsgeschenken zu überraschen. So konnten zum Beispiel Kinderim Neuköllner Nachbarschaftstreff im Schillerkiez zum Fest beschenktwerden.Gemeinsam Höchstleistungen erzielen"Erfolg ist immer Teamarbeit, das wissen wir bei Procter & Gamblegenauso wie der FC Bayern München. Und so ist es auch bei#FamilienChancen. Dass wir in der abgelaufenen Saison so viele tolleProjekte unterstützen konnten, ist ein toller Erfolg, der nur durchvereinte Kräfte, ganzen Einsatz und das Ausspielen der jeweiligenStärken möglich war", so Gabriele Hässig, GeschäftsführerinKommunikation und Nachhaltigkeit P&G DACH. "Wir freuen uns, mit#FamilienChancen weiterhin die Arbeit von "Stiftung RTL - Wir helfenKindern e.V." sowie weitere Projekte unterstützen zu können."Denn auch in der neuen Saison sammelt #FamilienChancen wiederSpenden: Für jedes Produkt aus dem P&G Sortiment, das imAktionszeitraum bei einem der teilnehmenden Handelspartner gekauftwird, fließt eine Spende in den Projekttopf. Zusätzlich gehen auch inder Saison 2019/20 für jedes Tor, das die Männer- wie auch dieFrauen-Mannschaft des FC Bayern München an einem der Ligaspieltageschießt, 500 Euro in den Spendentopf von #FamilienChancen."Auch der FC Bayern München funktioniert wie eine große Familie,die nur dann zu Höchstleistungen aufläuft, wenn alle sich gegenseitigunterstützen und füreinander da sind - auf und neben dem Feld", sagtAndreas Jung, Vorstand Marketing der FC Bayern München AG. "Umso mehrfreut es uns und vor allem auch die Spielerinnen und Spieler des FCBayern München, dass wir #FamilienChancen auch in der neuen Saisonunterstützen können. Eine schöne Motivation, wenn mit jedem Tor nichtnur das Saisonziel näher rückt, sondern auch noch 500 Euro an tolleProjekte für Familien und Kinder gehen."