Familie und Beruf: Deutschland muss kräftig aufholen

Eschborn (ots) - Umfrage: Flexible Arbeitszeiten nur an jedemvierten Arbeitsplatz - 56 Prozent bieten keine Teilzeit in denBetrieben anTrotz vieler Angebote der Politik (Elterngeld, Anspruch aufKita-Platz) kommt viel zu wenig aus den Unternehmen, um dieVereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Andere Länder wieNorwegen, Dänemark oder auch Frankreich bieten mehr Möglichkeiten,Kind und Karriere in einer modernen Arbeitswelt zu kombinieren.Lediglich 44 Prozent aller Betriebe hierzulande haben Modelle fürTeilzeitarbeit. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrageder ManpowerGroup Deutschland, für die 1.010 Bundesbürger befragtwurden.Die Zahlen sprechen für sich: Mitarbeiter mit Kindern können nurin 24 Prozent aller Betriebe flexible Arbeitszeiten mit dem Chefvereinbaren. Dieser Wert hat sich im Vergleich zur Befragung imvergangenen Jahr um drei Prozentpunkte verschlechtert. Immerhin gibtes für 32 Prozent der Teilzeitkräfte die Möglichkeit, nach einigerZeit wieder in eine Vollzeitposition zu wechseln. "Wir müssen aufSeiten der Arbeitnehmer und auch der Arbeitgeber neu denken. DieZeiten der "Nine to Five"-Jobs sind vorbei." sagt Herwarth Brune, derVorsitzende der Geschäftsführung der ManpowerGroup Deutschland. "DieArbeitnehmer wollen flexible Modelle, die sich ihren Gewohnheitenanpassen lassen."Mehr als jeder fünfte Mann geht in ElternzeitSchlecht sieht es allerdings aus, wenn es um die Betreuung derKinder im Unternehmen geht. Nur in elf Prozent aller Betriebe gibt esdafür geeignete Möglichkeiten. Und nur jede zehnte Firma unterstütztFamilien mit einem Zuschuss zur Kinderbetreuung. "Hier verschenkendie Unternehmen Chancen, das Potenzial von gut ausgebildeten Frauenund Männern zu nutzen", sagt Brune. "Gerade die Möglichkeit, Familieund Beruf in Einklang zu bringen, ist für viele Berufstätige heuteeiner der wichtigsten Faktoren bei der Jobsuche geworden." Wenn ausMitarbeitern Eltern werden, gibt es in vielen Betrieben guteProgramme und Möglichkeiten. In den Unternehmen gehört es zur Kultur,dass Frauen und Männer mit Kindern gefördert werden. In 21 Prozentder Firmen nehmen auch viele Männer den Anspruch auf Elternzeit wahr.In fast jedem fünften Betrieb (19 Prozent) gibt es Programme zurWiedereingliederung der Mitarbeiter nach der Elternzeit. In neunProzent aller Firmen werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beider Suche nach einem Betreuungsplatz unterstützt. "Das Homeofficekönnte schon jetzt in vielen Bereichen sehr hilfreich sein. EineMöglichkeit, die sich viele Arbeitnehmer wünschen. Doch dafür müssendie Arbeitgeber auch Vertrauen haben und loslassen können," soHerwarth Brune, der Vorsitzende der Geschäftsführung derManpowerGroup Deutschland.Über die UmfrageFür die bevölkerungsrepräsentative Befragung "Jobzufriedenheit2018" wurden online 1.010 Bundesbürger befragt. DasMarktforschungsinstitut Toluna führte sie im April 2018 durch.Mehr zur Studie finden Sie unter: http://ots.de/EyDIKkÜber die ManpowerGroupDie ManpowerGroup ist weltweit führend in der Bereitstellunginnovativer Lösungen und Dienstleistungen, mit denen Unternehmen inder sich verändernden Welt der Arbeit erfolgreich sein können. Mitmehr als 29.000 Mitarbeitern zählt die ManpowerGroup zu den dreigrößten Personaldienstleistern in Deutschland. Unter dem Dach derUnternehmensgruppe agieren an bundesweit 360 Standorten dieGesellschaften Manpower, Stegmann, Experis, ManpowerGroup Solutions,Proservia, Right Management sowie spezialisierte Einzelmarken. MehrInformationen erhalten Sie unter http://www.manpowergroup.de.