Familie Wollny überzeugt erneut mit starker Quote bei RTL II (FOTO)

München (ots) -- "Der Wollny-Check" mit 7,3 % MA (14-49 Jahre) und 12,4 % (14-29Jahre)- "Lecker Schmecker Wollny" mit 8,5 % MA (14-49 Jahre) und 9,8 %(14-29 Jahre)- RTL II-Tagesmarktanteil von 5,3 %Das Folgenspecial "Der Wollny-Check - Urlaub vor der Haustür"sicherte sich zur Primetime gute 7,3 % MA in der werberelevantenZielgruppe (14-49 Jahre) und 12,4 % bei den 14-29-Jährigen. Bis zu1,21 Mio. Zuschauer gesamt schalteten am Mittwochabend ein, alsDeutschlands wohl beliebteste Großfamilie eine Skihalle und ein Hotelin den Niederlanden auf Herz und Nieren testete.Im Anschluss überzeugte "Lecker Schmecker Wollny - Silvias besteSchnäppchenrezepte" mit 8,5 % MA bei den 14-49-Jährigen und 9,8 % MAbei den jüngeren Zuschauern (14-29 Jahre).Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 5,3 %(14-49 Jahre).Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, MarktstandardTV, 06.03.2019, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben,beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationStephanie Leifheit089 - 64185 6505stephanie.leifheit@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell