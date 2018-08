Familie Wollny im Trödelfieber (FOTO)

München (ots) -Neue Geschichten rund um die sympathische Großfamilie- Ausstrahlung: Mittwoch, 8. August 2018, um 20:15 Uhr bei RTL IIDer Umzug ins das neue Wollny-Heim rückt immer näher - dieperfekte Gelegenheit, um sich von altem Krempel zu trennen. MamaSilvia ordnet eine große Entrümplungs-Aktion an. Das fällt einigenschwerer als gedacht, denn es soll so manches Liebhaberstückversilbert werden. Auf dem Neusser Flohmarkt zeigt sich dann, welcherWollny am besten Feilschen kann.Um vor dem Umzug in das neue Eigenheim der Wollnys Platz zuschaffen, möchte Silvia das alte Haus entrümpeln. JedesFamilienmitglied muss sich von geliebten Stücken trennen.Leichter gesagt als getan, denn die Kinder sind alles andere alsmotiviert. Doch auch Silvia und Harald finden einige Stücke, vondenen sie sich nur schwer trennen können. Auf dem Flohmarkt packt dieganze Familie mit an, doch als Silvia ein liebgewonnenes Plüschtierder Kinder verkaufen will, kommt es zum Streit.Außerdem bereitet Lavinia ihrer Mutter große Sorgen, denn siehängt nur zu Hause rum. Silvia möchte, dass sich der Teenager einenNebenjob sucht. Lavinia ist davon alles andere als begeistert. AlsHarald ihr eine Stelle in einem Baumarkt vermittelt, tut sie alles,um diese wieder loszuwerden.Als Flo und Peter am nächsten Tag im Baumarkt einkaufen wollen,erfahren sie dort vom Chef, dass Lavinia gar nicht zur Arbeiterschienen ist. Da ist Ärger mit Mama Silvia vorprogrammiert...Ausstrahlung: Mittwoch, 8. August 2018 um 20:15 Uhr bei RTL IIPressekontakt:RTL II KommunikationStefanie Reichardt089 - 64 185 6512stefanie.reichardt@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell