Unterföhring (ots) - Wie kann Ostern trotz Ausgangsbeschränkungen ein Fest für die ganze Familie werden? Julia Leischik zeigt es: Am Osterwochenende präsentiert sie neue Geschichten über emotionale Suchen nach lieben Angehörigen aus aller Welt. Mit ihrem Team ist sie unter anderem in den USA, Brasilien und Griechenland unterwegs. Die Dreharbeiten fanden noch vor der weltweiten Corona-Pandemie statt. Und zwar ohne den jetzt notwendigen Abstand: feste Umarmungen, weggewischte Freudentränen und herzliche Küsse auf Wangen, Mund und Nase inklusive ... Julia Leischik beschäftigt die Corona-Krise selbstverständlich auch. Und da sie aktuell keine Familien vereinen kann, blickt sie zurück, fragt nach, wie es nach der Zusammenführung weiterging, spricht mit den Menschen über ihre aktuelle Situation und zeigt, dass Familien und Freunde trotz aller Distanz immer verbunden sein können.Edith (88) und Gottlieb (89) aus Baden-Württemberg führen ein glückliches Leben und sind stolz auf ihre Söhne, Enkel und Urenkel. Doch sie sehnen sich auch nach ihrer Pflegetochter: Litsa kommt 1967 als Anderthalbjährige in ihre Obhut, weil ihre griechischen Eltern beide berufstätig sind. Aus einem Urlaub in Thessaloniki kehrt Litsa 1977 nicht mehr zurück. Für Edith und Gottlieb bricht eine Welt zusammen. Seit über 40 Jahren wünschen sich die beiden nur eins: ihre "Tochter" noch einmal in den Arm nehmen zu können.Letztes Jahr half Julia Leischik, Ralfs (52) Halbbruder Michael (47) in den USA zu finden. Der Kontakt der Brüder hält seitdem an: mit regelmäßigen Videochats, aber auch gegenseitigen Besuchen. Ralfs nächste Reise in die USA war für März 2020 geplant: zu Michaels Hochzeit! Beides ist nun gecancelt. Aber es gibt schon neue Pläne ...Ana Lena wird 1985 in der brasilianischen Kleinstadt Lambari geboren. Ihre Mutter Tereza ist zu diesem Zeitpunkt alleinerziehend und kann für sie nicht sorgen. Ein deutsches Ehepaar adoptiert die zwei Wochen alte Ana Lena, und sie wächst behütet in Deutschland auf. Die 34-Jährige ist mittlerweile selbst dreifache Mutter und denkt jeden Tag an ihre eigene leibliche Mutter, die Sehnsucht wächst stetig. Mit sehr wenigen Anhaltspunkten beginnt Julia Leischiks Suche nach Tereza Maria. Brasilien-Experte Lukas macht sich auf die Reise nach Rio de Janeiro, denn hierhin führt eine heiße Spur."Julia Leischik sucht: Bitte melde dich"-Spezial - am Samstag, 11. April 2020, um 18:00 Uhr in SAT.1.