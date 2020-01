Familiäre Pflege führt zu Lohneinbußen bei Erwerbstätigen

Berlin (ots) - Übernehmen Arbeitnehmer*innen über einen längeren Zeitraumfamiliäre Pflege, so wirkt sich diese direkt auf das individuelle Einkommen aus.Rund drei Prozent ihres Stundenlohns büßen Arbeitnehmer*innen auf dem deutschenArbeitsmarkt ein, wenn sie familiäre Pflege leisten. Dies ist das Ergebnis einesWissenschaftlerteams, dessen Studie "Einkommensrisiko Pflege? Der Zusammenhangvon familiärer Pflege und Lohn" in der "Zeitschrift für Gerontologie undGeriatrie" erschienen ist.Die Wissenschaftler*innen Ulrike Ehrlich (Deutsches Zentrum für Alterfragen),Lara Minkus und Moritz Heß (beide Universität Bremen) gehen in ihrer Studie derFrage nach, ob, und wenn ja, in welchem Ausmaß sich familiäre Pflege auf denStundenlohn von Erwerbstätigen auswirkt. Sie kommen zu folgendem Ergebnis: DerStundenlohn pflegender Angehöriger reduziert sich um etwa 2,7 Prozent, sobaldsie neben der Berufstätigkeit Pflege- und Sorgetätigkeiten übernehmen. "UnsereErgebnisse deuten darauf hin, dass erhebliche unerklärte pflegebedingteLohneinbußen für Frauen und Männer bestehen, die mit gängigen lohnrelevantenFaktoren, wie bspw. der Arbeitsmarkterfahrung, nicht erklärt werden können", soUlrike Ehrlich.Damit bietet die Studie eine neue Erklärung für den Lohnabstand zwischen Frauenund Männern (den sogenannten Gender Pay Gap): Familiäre Pflege führt, wenn sieparallel zur Erwerbstätigkeit geleistet wird, zu Lohneinbußen. "Zwar sind dieseLohneinbußen sowohl für Frauen als auch für Männer vorhanden, jedoch übernehmenFrauen sehr viel häufiger familiäre Pflegearbeit und sind daher auch deutlichöfter von den damit einhergehenden nachteiligen Effekten auf den Lohnbetroffen", verdeutlicht Ulrike Ehrlich.Ehrlich, U., L. Minkus and M. Hess. 2019. "Einkommensrisiko Pflege? DerZusammenhang Von Familiärer Pflege Und Lohn." Zeitschrift für Gerontologie undGeriatrie. doi: 10.1007/s00391-019-01666-5.Pressekontakt:Sylvia NagelDeutsches Zentrum für AltersfragenPressestellehttps://www.dza.de/presse.htmlsylvia.nagel@dza.deTel.: 030 / 260 740 73Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/131425/4487487OTS: Deutsches Zentrum für AltersfragenOriginal-Content von: Deutsches Zentrum für Altersfragen, übermittelt durch news aktuell