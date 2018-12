Falten? - Nein danke! / TEOXANE Hyaluronfiller TEOSYAL® RHA3 glättet tiefe Falten spurlos (FOTO)

Freising (ots) -Gelassen älter werden und dabei gut aussehen muss kein Widerspruchsein. Die heutige Generation 40+ fühlt sich viel jünger und vitalerals ihr Alter im Pass ausweist und das möchte sie auch nach außenausstrahlen. Tiefe Falten wie Nasolabial- oder Marionettenfaltenpassen da oft nicht ins Selbstbild. "Nicht nur schwindendes Volumenim Mittelgesicht kennzeichnet ein reifes Gesicht, sondern eben auchtiefe Falten", erklärt Dr. Wolfgang Redka-Swoboda, Medical Directorvon TEOXANE LABORATORIES Deutschland. "Eine besonders negativeAußenwirkung haben tiefe Falten in der Mundregion, die denBetroffenen schnell mürrisch und schlecht gelaunt aussehen lassen -selbst wenn dieser bester Laune ist", so der Experte weiter. Die guteNachricht lautet: Heute kann man auch punktuell störende Falten mitspeziell dafür konzipierten Hyaluronfillern der neusten Generationwie TEOSYAL® RHA3 von TEOXANE auffüllen und die Haut quasi wie miteinem Weichzeichner wieder glätten und aufpolstern. Und das ohne"gemacht" oder unnatürlich auszusehen.TEOSYAL®RHA3 ist ein auf Hyaluronsäure basierendesFaltenunterspritzungsmaterial, das eigens für tiefe Falten entwickeltwurde. Seine Besonderheit ist - wie bei der gesamten TEOSYAL®RHA-Reihe von TEOXANE* -, dass es für die dynamischen Bereiche imGesicht kreiert wurde. Dank einer neuen Technologie unterstützendiese Filler die Haut und das Gewebe bei jeder Bewegung. Dadurchbleibt die natürliche, individuelle Mimik des Gesichtes erhalten.Unmittelbar nach der Behandlung mit TEOSYAL® RHA3 sind die Faltengeglättet, der gesamte Gesichtsausdruck verwandelt sich zumPositiven. Und: "Das Produkt ist anschließend weder zu sehen noch zufühlen," lobt Dr. Redka-Svoboda die besonderen Eigenschaften vonTEOSYAL® RHA3.Ausgezeichnete Qualität: In diesem Jahr bekam der HyaluronfillerTEOSYAL® RHA 3 von TEOXANE in Monaco die renommierte Anti-Aging &Beauty Trophy 2018 verliehen. Der Preis wird alljährlich vomVeranstalter Euromedicom und dem Fachverband World Society ofInterdisciplinary Anti-Aging Medicine (WOSIAM) in elf Kategorienvergeben.TEOXANE Laboratories, mit Sitz in Genf, hat sich auf dieEntwicklung und Herstellung von Hyaluronsäure-basierten Produkten fürdie ästhetische Medizin spezialisiert und zählt mittlerweile zu einemder Marktführer von innovativen Produkten zur Faltenbehandlung.* Die TEOSYAL®RHA Linie umfasst insgesamt vier verschiedenvernetzte Produkte, für unterschiedliche Gesichtsbereiche undIndikationen entwickelt. Die Filler eignen sich besonders für diedynamischen Bereiche, etwa Mundregion, Wangen, Nasolabialfalten,Stirn, Krähenfüße, aber auch für Hals und Dekolleté: RHA1 füroberflächliche und feine Falten, RHA2 für moderate Falten und dieMundregion, RHA3 für tiefe Falten und RHA4 für Volumen in erweitertenBereichen.Pressekontakt:TEOXANEKatja Hörnig (Marketing/ PR)Tel.: 08161-148050E-Mail: k.hoernig@teoxane.deOriginal-Content von: TEOXANE Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell