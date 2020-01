Mainz (ots) - Über zugeparkte Radwege und kritische Ordnungsbehörden berichtetdas Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Donnerstag, 16. Januar 2020,ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Zugeparkte Radwege und Kreuzungen - und der Parksünder kommt oft ohne"Knöllchen" davon. Viele Bürgerinnen und Bürger ärgern sich inzwischen über dieDreistigkeit mancher Autofahrer*innen und werden selbst aktiv. Bei denOrdnungsämtern nehmen private Anzeigen, sogenannte Fremdanzeigen, zu. Mit einerApp beispielsweise lassen sich Parksünder fotografieren und die Anzeige direktund unbürokratisch an die Ordnungsämter weiterleiten. Doch während einigeOrdnungsbehörden wie Mainz gerade solche Anzeigen aus Apps eher kritisch sehen,setzen andere Städte bewusst auf die Mithilfe von Bürger*innen. Gibt es zuwenige Kontrollen und ist der Wildwuchs auf den Straßen tatsächlich nur mithilfevon Privatpersonen, die Anzeigen erstatten, in den Griff zu bekommen?Moderation: Britta KraneWeitere Themen der Sendung:- Zur Sache will's wissen: Krankheiten heilen durch Ernährung - Mussdie Forschung stärker gefördert werden? Gast: Prof. Christof Kessler,Neurologe und Buchautor"Essen für den Kopf"- Neuer Frust mit dem Biomüll - Bürger*innen fühlen sich schikaniert- Neuregelung bei Organspenden - Ist künftig jede*r automatisch Spender*in?- "Zur Sache-PIN": Wer ist für den Brückenbau im Land verantwortlich?- Zur Sache hilft - Rettungssanitäter kämpft um LKW-Führerschein"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen,die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews undSatirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträgeauf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zusehen.Pressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929-32755,sibylle.schreckenberger@swr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4493386OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell