Falschmeldung über CDU-CSU-Bruch macht die Runde

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Eine Falschmeldung über ein angebliches Aufkündigen der Fraktionsgemeinschaft zwischen CDU und CSU hat am Freitagmittag in Online-Medien die Runde gemacht. Ein Twitter-Account mit dem Namen "hr Tagesgeschehen" hatte gemeldet, Seehofer kündige "laut interner Bouffier-Mail" das Unionsbündnis mit der CDU auf. Die Nachrichtenagentur Reuters fiel darauf herein und berichtete entsprechend unter Berufung auf den "Hessischen Rundfunk".

Der hatte in seinen Programmen aber keine entsprechende Meldung. Der Twitter-Account "hr Tagesgeschehen" wird dem Satiremagazin Titanic zugeordnet.

Foto: über dts Nachrichtenagentur