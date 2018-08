Köln (ots) -- Die Falschfahrer-Warnfunktion des neuen Ford Focus warntAutofahrer, bevor sie in falscher Richtung auf eine Autobahn oderSchnellstraße fahren- Geisterfahrer sind ein Albtraum für Autofahrer. Auf deutschenAutobahnen sind 2017 insgesamt 22 Personen bei Unfällen durchFalschfahren ums Leben gekommen- Analoge Angstbegriffe in vielen Sprachen: In den Niederlandenwerden Geisterfahrer "Spookrijder" genannt, in Frankreich heißen sie"contucteur fantome"- Die Falschfahrer-Warnfunktion wird zunächst für Kunden inDeutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich seinWenige Fehler haben so erschreckende Folgen wie das Abbiegen aufeine Autobahn in die falsche Richtung. Um den schlimmsten Albtraumeines jeden Fahrers zu verhindern, hat Ford dieFalschfahrer-Warnfunktion beim neuen Ford Focus eingeführt.Unfälle mit Geisterfahrern können zu schweren Verletzungen undTodesfällen führen, da sich die Geschwindigkeiten der beteiligtenFahrzeuge bei einem Aufprall addieren. Gemäß Angaben desStatistisches Bundesamts kamen im Jahr 2017 deutschlandweit 22Menschen bei Unfällen durch Falschfahren auf Autobahnen undBundesstraßen ums Leben und im Jahr zuvor gab es bei deutschenRadiosendern rund 2.200 Durchsagen mit Warnungen vor Geisterfahrern.Wie unheimlich das Phänomen des Falschfahrens in der öffentlichenWahrnehmung ist, zeigt sich auch in mehreren europäischen Sprachen,die einen identischen Angstbegriff hervorgebracht haben: So heißenGeisterfahrer in den Niederlanden "Spookrijder" und in Frankreichwerden sie "conducteur fantome" genannt."Diese Unfälle können verheerend sein. Autofahrer, die müde sind,verwechseln mitunter Verkehrsschilder. Auch schlechtes Wetter kanndie Sicht trüben. Wenn Autofahrer aus solchen Gründen auf die falscheFahrspur geraten, besteht plötzlich eine unmittelbare Gefahr für dasLeben von Menschen auf Autobahnen oder Schnellstraßen", sagte JanGuesten, Development Engineer, Driver Assistance Technologies, Fordof Europe.Ein Video zur Falschfahrer-Warnfunktion finden Sie hier:https://youtu.be/V-au9oHm7xYDie Falschfahrer-Warnfunktion baut auf dem bestehendenVerkehrsschild-Erkennungssystem von Ford auf. GPS-Informationen dasNavigationssystem werden verwendet, um den Standort des Fahrzeugs zuidentifizieren. Eine Frontscheibenkamera erkennt wichtigeVerkehrszeichen wie Geschwindigkeitsbegrenzungen, die dem Fahrer aufdem Armaturen-Display oder dem optionalen Head-up-Display angezeigtwerden. In Situationen, bei denen der Fahrer zwei "Durchfahrtverboten"-Schilder auf beiden Seiten einer Zubringerstraße zu einerAutobahn oder einer Schnellstraße passiert, gibt dieFalschfahrer-Warnfunktion eine Warnung aus, das System zeigt demFahrer ein rotes Verbotszeichen sowie die Meldung "Fahrtrichtungprüfen" an.Ford testete die Technologie, die zunächst für Kunden inÖsterreich, Deutschland und der Schweiz erhältlich sein wird, auf derTeststrecke des Unternehmens im belgischen Lommel. Um zusätzlicheTests durchzuführen, wurde die Kamera des Systems vor einenComputermonitor montiert, der eine virtuelle Fahrumgebung anzeigte,die mittels realer GPS-Daten erstellt wurde.Die Falschfahrer-Warnfunktion gehört zu einer Reihefortschrittlicher Technologien, die für den Ford Focus angebotenwerden. Hierzu zählen überdies auch Fahrer-Assistenzsysteme wie derPre-Collision-Assistent, der ein selbsttätiges abbremsen desFahrzeugs ermöglicht, wenn eine potenzielle Kollision mit Fußgängernoder Fahrrädern erkannt wird. Ein weiteres Beispiel ist derAusweich-Assistent ESA, der als Novum in dieser Fahrzeugklasse dieLenkung aktiv unterstützt, wenn der Fahrer plötzlich Hindernisseumfahren muss, um eine Kollision zu vermeiden. Eine Rückfahrkameraermöglicht beim neuen Ford Focus darüber hinaus eine 180-Grad-Ansichtzum besseren Manövrieren, etwa beim Ein- und Ausparken.Vorsicht Geisterfahrer - Tipps vom ADAC Empfehlungen für den Fall,dass Ihnen ein Geisterfahrer entgegenkommt*:1. Wenn Sie einen Geisterfahrer sehen oder eine entsprechende Warnungim Radio hören, schalten Sie das Licht und die Warnblinkanlage ein.2. Wechseln Sie vorsichtig auf die rechte Spur oder verlassen Sie denWeg des entgegenkommenden Fahrzeugs und achten Sie dabei auf andereAutos und Bremslichter. Benutzen Sie bei Bedarf den Standstreifen.3. Wenn Sie den falschen Fahrer noch nicht gesehen haben, nehmen Siedie nächstmögliche Ausfahrt.4. Bitten Sie einen Passagier, die Polizei zu rufen, oder rufen Sieselbst an, sobald Sie sicher anhalten können.5. Hören Sie sich die Verkehrsinformationen im Radio genau an, umherauszufinden, wann die Gefahr vorbei ist.Oder sind Sie selbst der Geisterfahrer? In diesem Fall rät derADAC zu folgenden Sofortmaßnahmen*:1. Sobald Sie bemerken, dass Sie auf der falschen Seite fahren,schalten Sie Ihre Scheinwerfer und Warnblinkanlage ein.2. Wenn keine Autos auf der Straße sind, fahren Sie sofort auf denStandstreifen. Wenn dies nicht möglich ist, fahren Sie so weit wiemöglich auf der äußersten Straßenseite.3. Bleiben Sie möglichst nah an der Mittelleitplanke stehen.4. Steigen Sie vorsichtig aus und stellen Sie sich hinter dieLeitplanke.5. Rufen Sie die Polizei an und warten Sie auf Hilfe.6. Versuchen Sie AUF KEINEN FALL, das Fahrzeug zu drehen.* Geisterfahrer: Tipps für den Ernstfall (ADAC, 2017)Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.