Unterföhring (ots) -"Die Bundeskanzlerin legt alle politischen Ämter nieder." DieseEilmeldung flimmert über den Bildschirm eines Fernsehers in einemMünchner Kiosk. Kurz darauf tritt Angela Merkel selbst ans Rednerpultund verkündet scheinbar live vor laufender Kamera ihren Rücktritt.Schockierte Mienen bei den Kunden. Ein Mann ruft: "Dann müssen die jaNeuwahlen machen!" Breaking News? Tatsächlich handelt es sich um FakeNews - wie "Galileo"-Reporter Harro Füllgrabe den Kioskbesuchern kurzdanach erklärt. Mit Hilfe einer speziellen Bildbearbeitungstechnikund einer Stimmenimitatorin hat das ProSieben-Wissensmagazin derKanzlerin ihren Rücktritt in den Mund gelegt. Das Experimentoffenbart, wie schwierig es die fortschreitende Entwicklung vontechnischen Hilfsmitteln für Zuschauer und User macht, Täuschungenauf den ersten Blick zu erkennen. Eine Kundin gibt zu: "Ich habegleich meinem Freund eine Nachricht geschrieben, dass die Merkelzurücktritt." Aber wie hätte sie die gefälschte Nachricht erkennenkönnen?Fake-News, Fake-Food, Fake-Videos: "Galileo Spezial: Don't trustyour eyes - Wo wir unseren Augen nicht trauen dürfen!" beschäftigtsich am Sonntag, 5. Februar 2017, um 19:05 Uhr auf ProSieben mit"alternativen Fakten" und ihrer Entstehung. Das Wissensmagazin zeigtin drei Experimenten, mit welchen vergleichsweise einfachen Mittelnsich Nachrichten, Videos und sogar Lebensmittel täuschend echtfälschen lassen, aber auch, wie der Fake zweifelsfrei zu entlarvenist."Galileo Spezial: Don't trust your eyes - Wo wir unseren Augennicht trauen dürfen!" - Sonntag, 5. Februar 2017, um 19:05 Uhr aufProSieben