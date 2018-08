Falsche Rechnungen von Toll Collect: Hat der Bund nicht gezahlt?

Hamburg (ots) - Auf die Meldung des NDR Politikmagazins "Panorama"im Ersten, von ZEIT und ZEIT-Online über millionenschwere falscheAbrechnungen von Toll Collect beim Bund hat nun Gerhard Schulz,Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, per Twitter reagiert:"Strittige Ausgaben im Marketingbereich, die Toll Collect zurAbrechnung vorgelegt hat, wurden geprüft, abgelehnt und NICHTbezahlt."Nach den Unterlagen, die "Panorama", ZEIT und ZEIT-Onlinevorliegen, ist diese Aussage irreführend. Tatsächlich weigerte sichdie Bundesregierung, falsche Toll-Collect-Abrechnungen anzuerkennen.Daraus und aus Differenzen wegen nicht erbrachter Leistungen von TollCollect resultierte ein Streit zwischen Bundesregierung und TollCollect, der vor einem Schiedsgericht ausgetragen wurde. DasVerfahren endete mit einem Vergleich, in dem der Bund auf einengroßen Teil seiner Forderungen verzichtete. Damit wurden die falschenAbrechnungen im Endergebnis zu einem wesentlichen Teil vom Bundbezahlt.Dies ergibt sich unter anderem aus einem Gutachten: Im Rahmen desSchiedsgerichtsverfahrens überprüfte die Prüfungsgesellschaft Mazarsals unabhängiger Gutachter tausende Geschäftsvorfälle, unter anderemauch die Abrechnung einer Oldtimer-Rallye, mit dem Ergebnis, diesesei "in voller Höhe als nicht vergütungsrelevant" einzustufen. DerBund hatte die Zahlung also zu Recht abgelehnt, die Forderungen vonToll Collect waren demnach unberechtigt. Insgesamt forderte TollCollect vom Bund 5,2 Milliarden Euro, darunter auch Nachzahlungen.Umgekehrt ging es im Schiedsgerichtsverfahren auch ummilliardenschwere Forderungen des Bundes an Toll Collect wegen nichterbrachter Leistungen, im Wesentlichen wegen des verspätetenMautstarts, insgesamt 9,6 Milliarden Euro. Das Verfahren endete miteinem Vergleich. Am Ende wurden die Forderungen verrechnet, der Bunderhielt bloß 3,2 Milliarden Euro.Die zu Unrecht eingereichten Posten wurden also zurVerhandlungsmasse in einem für die Öffentlichkeit nichtnachvollziehbaren Verfahren. Dazu sagt Prof. Alexander Eisenkopf,Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschafts- und Verkehrspolitik an derZeppelin-Universität in Friedrichshafen: "Wenn ich über etwasverhandele, das definitiv nicht vergütungsrelevant ist, geht das amEnde auf Kosten des Steuerzahlers."Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und Informationpresse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell