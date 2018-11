Stuttgart (ots) -"Zur Sache Baden-Württemberg" am Donnerstag, 8. November 2018,20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen in Baden-Württemberg Stephanie Haibermoderiert das landespolitische Magazin des Südwestrundfunks (SWR).Zu den geplanten Themen der Sendung gehören:Gruppenvergewaltigung - hat die Polizei versagt?Mindestens acht Männer, sieben syrische Flüchtlinge und einDeutscher, sollen in Freiburg eine junge Frau vergewaltigt haben.Laut Staatsanwaltschaft sind die meisten vorbestraft, gegen denmutmaßlichen Haupttäter lag zum Tatzeitpunkt sogar ein Haftbefehlvor. Der inzwischen 22-Jährige war polizeibekannt und im Visier desSonderstabs für "Gefährliche Ausländer" im Innenministerium. Trotzdemwurde er nicht festgenommen. Hätte die Tat verhindert werden können?Hat die Polizei versagt und welche Verantwortung trägt derInnenminister? Gast im Studio ist Innenminister Thomas Strobl (CDU).Vor Ort in FreiburgReporterin Alexandra Gondorf macht sich vor Ort ein Bild, wie esden Menschen in Freiburg knapp vier Wochen nach derGruppenvergewaltigung einer 18-jährigen Studentin geht. Sie sprichtmit Nachtschwärmerinnen und Clubbetreibern sowie mit PolizeipräsidentBernhard Rotzinger und Oberbürgermeister Martin Horn über dasveränderte Sicherheitsgefühl und die Zukunft der Stadt. EhrenamtlicheFlüchtlingshelfer berichten von Anfeindungen und eigenen Zweifeln amSinn ihrer Tätigkeit.Betrugsmasche mit falschen Polizisten boomtDie Zahl der Telefonanrufe, bei denen sich Betrüger als Polizistenausgeben und vor allem ältere Menschen um ihr Erspartes bringen,steigt. Waren es 2016 noch 225 Fälle, registrierte die Polizei 2017bereits knapp 2000. Rund 5,3 Millionen Euro ergaunerten falschePolizisten letztes Jahr im Südwesten.Umgeht die E-Zigarette das Rauchverbot?Während die Umsätze der Tabakindustrie seit Jahren rückläufigsind, liegen E-Zigaretten stark im Trend. Statt stinkendem Rauchproduzieren sie duftende Dampfwolken. Hebelt die E-Zigarette dasRauchverbot und den Nichtraucherschutz aus?Schöner Wohnen für Mauereidechsen in Stuttgart ein Flop?3.200 Mauereidechsen wurden im Zuge der S21-Baumaßnahmen auf dieFeuerbacher Heide umgesiedelt, eine der begehrtesten WohnlagenStuttgarts. Viele wanderten jedoch in die weiter südlich gelegenenGärten am Stuttgarter Killesberg ab. Eidechsen-Experten verwundertdas nicht. Die Feuerbacher Heide sei zu klein und zu windig und diestreng geschützten Eidechsen bekämpften und verdrängten sichgegenseitig. Ist das 3,7 Millionen teure Umsiedlungsprojektgescheitert?PFC - leben mit dem GiftIn Mannheim musste PFC-verseuchter Honig vernichtet werden. Wie imRaum Raststatt/Baden-Baden sind auch dort Ackerflächen mit den per-und polyfluorierten Chemikalien belastet. Die giftigen Stoffe werdenin der Industrie vielfältig eingesetzt und können mittlerweile imBoden und im Grundwasser nachgewiesen werden. Von dort finden sieihren Weg in Lebensmittel und weiter in den menschlichen Körper. InMannheim heißt es von Behördenseite, der Aufwand, die Chemikalien ausden Böden zu entfernen, sei zu groß. Bleibt die Belastung alsobestehen?"Zur Sache Baden-Württemberg"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit StephanieHaiber berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews undSatirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag dreiBaden-Württemberger/innen via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus liveüber aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt demMinisterpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mitder Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter www.SWR.de/kommunikation.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dereneinzelne Beiträge unter www.SWRmediathek.de und unterwww.SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg zu sehen.Pressefotos bei ARD-foto.de.Pressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell