Falsche Jagdpolitik macht den Rothirsch krank / Neue Studie warnt vor Inzucht durch fehlenden Genaustausch

Hamburg (ots) - Hessen hat ein Inzucht-Problem: Es geht um den Rothirsch, der inden Wäldern der Gebrüder Grimm zahlreich lebt. Doch hinter der vermeintlichheilen Wildtier-Märchenwelt bröckelt es gewaltig. Wildbiologen derJustus-Liebig-Universität Gießen haben jetzt festgestellt: Es findet kaum einAustausch zwischen den voneinander getrennten Populationen statt. 2018 wurde inHessen das erste Tier mit einem verkürzten Unterkiefer entdeckt - einerMissbildung, die bei Inzucht auftritt. "In keiner einzigen Population Hessensreicht die genetische Vielfalt aus, damit sich die Art Cervus elaphus, derRothirsch, in der Zukunft an veränderte Umweltbedingungen anpassen kann", sagtProf. Gerald Reiner, Hauptautor der neuen Studie und ergänzt: "Der langfristigeFortbestand unserer größten heimischen Wildtierart steht damit in Frage".Hessen ist eines von mehreren Bundesländern, in denen Rothirsche nur insogenannten Rotwildbezirken existieren dürfen. Außerhalb dieser Gebiete müssensie per Gesetz ausgerottet werden. "Sehr viel stärker als Autobahnen oderEisenbahntrassen zerschneidet damit der Gesetzgeber die hessischenRotwildlebensräume" sagt Dr. Andreas Kinser, stellvertretender Leiter Natur- undArtenschutz der Deutschen Wildtier Stiftung. "Die falsche Jagdpolitik trägt dieVerantwortung für den Rückgang von genetischer Vielfalt, die ein wesentlicherTeil von Biodiversität ist."Doch nicht nur Hessen macht den Rothirsch krank. In Baden-Württemberg darf derRothirsch nur auf vier Prozent der Landesfläche - aufgeteilt in fünf gesetzlichfestgelegten Rotwildbezirken - existieren. Um dem Rothirsch eine Stimme zugeben, hat die Deutsche Wildtier Stiftung die erste geröhrte Petition der Weltgestartet. Bereits rund 25.000 Natur- und Artenschützer haben aufwww.change.org/rothirsch für die Abschaffung von Rotwildbezirken unterzeichnet."Der Verlust von genetischer Vielfalt ist unumkehrbar", sagt Andreas Kinser. "Umdas Steuer herumzureißen, muss die Politik jetzt endlich die natürlichenWanderungen des Rothirsches zulassen."Bestellinformationen:Die Studie zur "Sicherung der genetischen Vielfalt beim hessischen Rotwild alsBeitrag zur Biodiversität" können Sie hier downloaden:https://www.rothirsch.org/bestellung-von-tagungsbaenden. Als Broschüre ist siegegen eine Schutzgebühr von 9,90 EUR (inkl. Versand) erhältlich.Pressekontakt:Jenifer CalviPressereferentinTel. 040-970 78 69 14jcalvi@dewist.dewww.deutschewildtierstiftung.deOriginal-Content von: Deutsche Wildtier Stiftung, übermittelt durch news aktuell