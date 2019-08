Berlin (ots) -Wenn ein Rauchmelder alarmiert, obwohl es nicht brennt, kann dasverschiedene Ursachen haben. Die große Mehrzahl aller Falschalarmesind Täuschungsalarme. Das heißt, der Rauchmelder löst Alarm aus,weil Staub, Insekten, Wasserdampf oder Verunreinigungen der Luftinfolge von Renovierungsarbeiten in die Messkammer des Meldersgelangen. Um Täuschungsalarme zu verhindern, empfiehlt die Initiative"Rauchmelder retten Leben" den Einsatz von Q-Rauchmeldern. Sie sindgegen das Eindringen von Fremdkörpern in die Rauchmesskammer,Temperaturschwankungen sowie Korrosion besonders gut geschützt.Rauchmelder mit "Q" verhindern FehlalarmeVon einem Fehlalarm spricht man, wenn die Messtechnik des Meldersfehlerhaft ist. So kann der Ausfall von empfindlichenGerätekomponenten oder eine beeinträchtigte Funktion zu einem Alarmdes Rauchmelders führen. Q-Rauchmelder bieten auch hier mehrSicherheit als herkömmliche Rauchmelder, deren schnelleAnsprechempfindlichkeit häufiger für Fehlalarme sorgt. Das "Q" istein unabhängiges, herstellerneutrales Qualitätszeichen fürhochwertige Rauchmelder mit geprüfter 10-Jahres-Langzeitbatterie. Siesind langlebiger, stabiler und haben eine verbesserte Elektroniksowie Eigenüberwachung. "Wir möchten jeden ermuntern, nicht amfalschen Ende zu sparen und verlässliche Q-Rauchmelder einzubauen.Damit werden Fehl- sowie Täuschungsalarme und letztlich auch unnötigeAlarmierungen der Feuerwehr vermieden, weil jemand fälschlich denkt,es brennt", meint Norbert Schaaf, Vorstandsvorsitzender im BHEBundesverband Sicherheitstechnik.Einsätze bei Falschalarmen werden nicht in Rechnung gestellt"Manchmal fahren wir zu einem Einsatz raus, weil ein Rauchmelderalarmiert hat. Beim Eintreffen hat der Bewohner den Entstehungsbrandaber schon selbst gelöscht. Das ist dann natürlich kein Falschalarm,denn der Rauchmelder hat ja gemacht, was er sollte: bei einem Brandalarmieren. In so einem Fall prüfen wir sicherheitshalber, ob dieBrandquelle wirklich erloschen ist", erklärt Hartmut Ziebs, Präsidentdes Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), und ergänzt: "Lieber einmalzu viel, als im entscheidenden Brandfall nicht anrufen. Der Einsatzwird auf keinen Fall in Rechnung gestellt, es sei denn die Absichtist böswillig. Insbesondere Nachbarn von Senioren sollten beiRauchmelder-Alarm sofort die Feuerwehr rufen, um Leben zu retten."Alarmierungen der Feuerwehr aufgrund von Fehlinterpretationen einesRauchmelder-Batterietons oder Wecker-Piepen beim Nachbarn machen lautExperten übrigens nur ein Prozent der falschen Alarme aus.Ordnungsgemäße Installation und richtige Pflege sind entscheidendTäuschungsalarme werden auch durch den fachgerechten Einbau derGeräte verhindert. Rauchmelder sollten in Schlaf- undAufenthaltsräumen sowie Fluren installiert werden. Auszunehmen sindKüche und Bad - außer diese sind ein Fluchtweg - da sonst durch diedort auftretenden Dämpfe häufig Täuschungsalarme vorkommen. Für dieKüche, in der die meisten Brände entstehen, gibt es Wärmewarnmelder.Besonders für Senioren zu empfehlen sind Herdwächter. Ist dieBrandursache Essen oder ein Handtuch auf der Kochstelle, schaltet dasGerät den Herd selbsttätig aus und verhindert so einen Küchenbrand.Ebenso ist die richtige Wartung entscheidend: Rauchwarnmelder sindgemäß ihrer Bedienungsanleitung, jedoch mindestens einmal jährlichauf ihre Funktionstüchtigkeit zu überprüfen. BeschädigteRauchwarnmelder müssen ausgetauscht werden.Weitere Tipps zur Installation und Wartung sind auf der Websiteder Initiative "Rauchmelder retten Leben" abrufbar:www.rauchmelder-lebensretter.de/installation-und-wartung/Pressefotos und Statistiken unter:www.rauchmelder-lebensretter.de/presse/Pressekontakt:Forum Brandrauchprävention e.V."Rauchmelder retten Leben"Frau Claudia GroetschelTel.: 030/44 02 01 30E-Mail: redaktion@rauchmelder-lebensretter.deOriginal-Content von: Rauchmelder retten Leben, übermittelt durch news aktuell