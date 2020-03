Falsch gedacht / Kommentar von Ralf Heidenreich zum Möbelhandel

Mainz (ots) - Keine Branche kann sich der Digitalisierung und dem Trend zumOnlinehandel entziehen. Manche sind früher dabei, andere später. Die Möbelhandelgehört zu Letzteren - und muss den Strukturwandel nun umso schneller bewältigen.Die Unternehmen der Branche sind eher traditionsbewusst und konservativ undspringen nicht gleich auf jeden Zug auf. Das macht ihre Geschäfte auf der einenSeite solide, kann aber auch dazu führen, dass man einen wichtigen Zug verpasst.Viele Händler haben anfangs gedacht, dass sich Möbel nicht zum Einkauf viaInternet eignen. Falsch. Kräftige Rabatte, günstige Finanzierungsmöglichkeitenund preiswerte Verköstigung - mit diesem Konzept fuhr der Handel bislang gut undholte die Kundschaft in seine Möbelhäuser. Doch das reicht heute nicht mehr aus.Denn nur wer zweigleisig fährt, also parallel seine Produkte über das Internetvertreibt, hat eine Chance. Da nun verstärkt Onlineanbieter in den Marktdrängen, verschärft sich der ohnehin schon harte Preiskampf. Die Verbraucherfreut's, für die kleinen Händler ist das ein Desaster.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/65597/4543314OTS: Allgemeine Zeitung MainzOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell