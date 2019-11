Falling Walls Engage: Auszeichnung für das beste Projekt der Wissenschaftsvermittlung

Berlin (ots) -- Heute haben die Falling Walls Foundation und die Robert BoschStiftung GmbH den Titel "Science Engagement of the Year 2019"vergeben.- Die Auszeichnung prämiert Projekte, die in origineller undinnovativer Weise Wissenschaft und Gesellschaft zusammenbringen.- Gewonnen hat das Projekt "DreamSpace Academy" aus Sri Lanka, dasmit Kindern und Jugendlichen technische Lösungen für ökologischeHerausforderungen erarbeitet.Weltweit engagieren sich Wissenschaftler dafür, Menschen auf kreative Weise ihreArbeit näherzubringen und sie für Wissenschaftsthemen zu interessieren. Siebieten interaktive Workshops für Schüler und Lehrer, schreiben Kurzgeschichtenoder gehen in Krankenhäuser und entführen Jugendliche dort in die Welt derSterne und Planeten. Heute wurde zum zweiten Mal das beste Projekt zurWissenschaftsvermittlung im Rahmen der Falling Walls Conference mit dem Titel"Science Engagement of the Year" ausgezeichnet. Gewonnen hat die "DreamSpaceAcademy" aus Sri Lanka, die Kinder und Jugendliche dazu anregt, sich mit denschwierigen Umweltbedingungen in ihrem eigenen Umfeld auseinanderzusetzen und inWorkshops selbst an technischen Lösungen zu arbeiten - von der eigenen Idee überdas Bauen und Testen von Prototypen bis hin zur Umsetzung. "Wir warenbeeindruckt, wie dieses Projekt die Mauern zwischen Wissenschaft undGesellschaft durchbricht, indem es jungen Menschen die Möglichkeit gibt zuentscheiden, welche Probleme die Wissenschaft lösen soll, und ihnen dann hilft,selbst Lösungen zu entwickeln", sagte Melanie Smallman, Lecturer am UniversityCollege London und Juryvorsitzende von Falling Walls Engage, in ihrer Laudatio.Die Falling Walls Foundation und die Robert Bosch Stiftung GmbH haben die neue,internationale Plattform für Wissenschaftsvermittlung im vergangenen Jahr ausmehreren Gründen ins Leben gerufen: "Falling Walls Engage soll dazu beitragen,erfolgreiche Vermittlungsprojekte bekannter zu machen, den Austausch zwischenden Initiatoren zu fördern und andere zur Nachahmung anzuregen", sagt KatrinRehak-Nitsche, Bereichsleiterin Wissenschaft der Robert Bosch Stiftung.Für die Auszeichnung hatten sich dieses Jahr 81 Initiativen aus 44 Ländernbeworben. Die 20 Finalisten stellten ihre Projekte heute in einemPitch-Wettbewerb in Berlin vor. Die interdisziplinäre Jury aus Spitzenforschern,Museumsdirektoren und Journalisten wählte das Projekt mit dem innovativsten undoriginellsten Ansatz der Wissenschaftsvermittlung, das zugleich mit wenigenRessourcen umsetzbar ist. Der Gewinner erhält die Möglichkeit, sein Projektmorgen auf der großen Bühne der Falling Walls Conference vor 750 internationalenFührungskräften, Entscheidungsträgern und internationalen Medienvertretern zupräsentieren.Weitere Informationen zur Plattform Falling Walls Engage und zumPreisträgerprojekt finden Sie unter https://www.falling-walls.com/engage.Über die Falling Walls FoundationDie Falling Walls Foundation ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz inBerlin. Sie schafft internationale und interdisziplinäre Plattformen undNetzwerke, indem sie auf der Falling Walls Conference immer am Jahrestag desMauerfalls die Frage stellt: Welche Mauern fallen als nächstes? Auf derinternationalen Wissenschaftskonferenz präsentieren 20 Spitzenwissenschaftleraus aller Welt bevorstehende Durchbrüche in Natur- und Geisteswissenschaften,Wirtschaft und Technologie vor einem Publikum von 750 Entscheidungsträgern undInnovatoren aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft.Zudem koordiniert die Falling Walls Foundation die Berlin Science Week, die imZeitraum vom 1. bis 10. November Wissenschaftler und ihre Institutionen aus derganzen Welt in Berlin zusammenbringt. Ein weiteres Betätigungsfeld ist dieInitiative Young Entrepreneurs in Science, die Doktoranden den Sprung zurFirmengründung nahebringt.Die Falling Walls Foundation wird unterstützt vom Bundesministerium für Bildungund Forschung (BMBF), der Helmholtz-Gemeinschaft, der Robert Bosch Stiftung, demBerliner Senat sowie zahlreichen weiteren wissenschaftlichen Einrichtungen,Stiftungen und Unternehmen.www.falling-walls.comÜber die Robert Bosch StiftungDie Robert Bosch Stiftung GmbH gehört zu den großen, unternehmensverbundenenStiftungen in Europa. In ihrer gemeinnützigen Arbeit greift siegesellschaftliche Themen frühzeitig auf und erarbeitet exemplarische Lösungen.Dazu entwickelt sie eigene Projekte und führt sie durch. Außerdem fördert sieInitiativen Dritter, die zu ihren Zielen passen.Die Robert Bosch Stiftung ist auf den Gebieten Gesundheit, Wissenschaft,Gesellschaft, Bildung und Völkerverständigung tätig.Die Robert Bosch Stiftung bekennt sich zu den Werten und dem Vorbild ihresStifters, Robert Bosch, und setzt dessen philanthropisches Wirken fort. Mit mehrals 50 Jahren Erfahrung verfügt sie in ihren Fördergebieten über ein breitesWissen, die Qualifikation zur Entwicklung von Lösungen und ein umfangreichesNetzwerk von Partnern, Experten und Praktikern.Die Robert Bosch Stiftung ist alleinige Trägerin des Robert-Bosch-Krankenhausesund der zugehörigen Forschungsinstitute in Stuttgart, Institut für Geschichteder Medizin (IGM) und Dr. Margarete Fischer-Bosch-Institut für KlinischePharmakologie (IKP), sowie des International Alumni Center (iac) in Berlin. Sieist Gesellschafterin des UWC Robert Bosch Colleges in Freiburg und der DeutschenSchulakademie in Berlin. Die Robert Bosch Stiftung hält rund 92 Prozent derGeschäftsanteile an der Robert Bosch GmbH und finanziert sich aus denDividenden, die sie aus dieser Beteiligung erhält. Seit ihrer Gründung 1964 hatdie Robert Bosch Stiftung rund 1,8 Milliarden Euro für ihre gemeinnützige Arbeitausgegeben.www.bosch-stiftung.dePressekontaktCornelia VarwigTel. +49 711 46084-291presse@bosch-stiftung.deRobert Bosch Stiftung GmbHHeidehofstr. 3170184 StuttgartPostfach 10 06 2870005 Stuttgartwww.bosch-stiftung.deOriginal-Content von: Robert Bosch Stiftung GmbH, übermittelt durch news aktuell