Das Fallenstellen ist in Deutschland erlaubt / Wildtierschutz Deutschland fordert Einstellung der Jagd während der Setzzeit (FOTO)

Gau-Algesheim (ots) -Frühjahrsspaziergang mit Balou. Der Hund schnuppert am Feldrandentlang und jault auf einmal laut auf - sein Kopf steckt in einerSchlagfalle. Für die Kinder der Familie wird das Erlebnis zum Trauma.Den Anblick des gequälten Tieres und sein Wimmern werden sie nievergessen, erzählen sie.Leider ist es in Deutschland immer noch erlaubt, Wildtieren mitFallen nachzustellen, zum Beispiel Füchsen, Waschbären und Dachsen.In der Praxis werden dazu überwiegend Kasten- oder Betonröhrenfalleneingesetzt. Einmal gefangen wird etwa ein Fuchs unsanft mittelsSchiebestange in einen Fangkorb, meist ein Kasten aus Drahtgeflecht,verfrachtet und mit einer Kurzwaffe getötet. Etwa 98 Prozent derdurch die Fallenjagd in Deutschland erbeuteten Tiere werdenverscharrt oder zur Tierkörperbeseitigung gebracht.In den meisten Bundesländern sind aber auch weiterhin Schlagfallenerlaubt. Sie sollen sofort töten und dürfen nur in sogenanntenFangbunkern eingesetzt werden. Das Problem ist, dass sie nichtselektiv, also zum Beispiel ausschließlich Steinmarder töten, undhäufig Tiere Zugang haben, die zwar nicht sofort getötet, denen aberKörperteile zertrümmert werden. Schlagfallen sind - ob zugelassenoder nicht - frei verkäuflich. Von daher kommt es immer wieder zuUnfällen bei denen Tiere illegal getötet oder schwer verletzt werden.Auch Kinder und Erwachsene sind gelegentlich Opfer solcher Fallen.Vereinzelt werden von den politisch Verantwortlichen, wie z.B. inBaden-Württemberg, auch Fallen für Wildschweine, sogenannte Saufänge,genehmigt. Dieser Fallentyp ist zwar - wie man aus der Erfahrung undentsprechender Literatur weiß - ineffektiv hinsichtlich derReduzierung des Wildschweinbestandes, aber er ist in höchstem Maßetierschutzrelevant. Ganze Familienverbände, in der Fachsprache"Rotten", werden durch Köder in meist mit Holzwänden geschlosseneGehege gelockt, um dann vom Hochsitz aus mit der Büchse getötet zuwerden. Spätestens nach dem ersten Schuss geraten die eingesperrtenTiere auf engstem Raum in Panik, schreien und versuchen erfolglos dieWände zu überwinden.Noch bevor die ersten Sträucher Mitte März in der Blüte stehen,werden Wildtierauffangstationen erste verwaiste Dachs- und Fuchsbabysgebracht. Die sind nicht selten schon im Februar zur Welt gekommen.Häufig sind es die Jungtiere von durch Verkehrsunfälle oder die Jagdumgekommene Muttertiere. Die Setzzeit beginnt für Füchse und fürDachse entgegen der Auffassung vieler Jagdbehörden bereits EndeJanuar! Gemäß den Aufzeichnungen verschiedener Fuchsauffangstationenwerden Füchse im Februar sogar schon recht häufig gesetzt, bevor derHöhepunkt der Geburten im März und April stattfindet und letzteFuchsbabys im Mai das Licht der Welt erblicken.Tierschutzrechtlich relevant ist das, weil bis Ende Februar inweiten Teilen der Republik noch Tierfallen aktiv sind und selbstsogenannte "Fuchswochen" angesetzt werden, bei denen meist so vieleFüchse getötet werden, wie ansonsten nie im Jahr. "Der DeutscheJagdverband rühmt sich seines Wildtier-Monitorings, also derBeobachtung und Zählung von Wildtieren. Da wundert es uns schon sehr,dass die Lobbyisten-Organisation bisher kein Wort zu den wesentlichfrüher einsetzenden Brut- und Setzzeiten verliert", ärgert sich LovisKauertz, Vorsitzender von Wildtierschutz Deutschland. "Jegliche Formder Jagd, inklusive der Fallenjagd, sollte während der Brut- undSetzzeit der Tiere tabu sein - alles andere ist nicht weidgerecht."Pressekontakt:Lovis Kauertz | Wildtierschutz Deutschland e.V.T. 0177 72 300 86 | lk@wildtierschutz-deutschland.dewww.wildtierschutz-deutschland.dewww.facebook.com/wildtierschutzOriginal-Content von: Wildtierschutz Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell