Fallende Kosten statt Kostenfalle (FOTO)

Krefeld (ots) -Rund 85 Prozent des Energieverbrauchs eines deutschen Haushaltsgehen auf das Konto von Heizung und Warmwasserbereitung. Dass hiereine große Kostenfalle lauert, weiß jedoch nur einer von achtDeutschen. Das ergibt eine Umfrage von Kantar Emnid im Auftrag desFlüssiggasversorgers Primagas. Dabei lässt sich derHeizenergieverbrauch mit ein paar einfachen Maßnahmen erheblichsenken.Mehr als tausend Euro gibt eine deutsche Durchschnittsfamilie imJahr für häusliche Energie aus. Dass den wesentlichen Teil dieserKosten Heizung und Warmwasser verursachen, wissen aber nur 13 Prozentder Verbraucher. Kantar Emnid hatte im Auftrag desFlüssiggasversorgers Primagas gefragt, wieviel Prozent des häuslichenEnergieverbrauchs auf das Konto von Heizung und Warmwasserbereitunggingen. 15 Prozent der Befragten machten keine Angabe; der Großteilschätzte den Anteil völlig falsch ein: 46 Prozent der Befragtenvermuteten ihn bei "40 bis 50 Prozent" der Gesamtkosten, 26 Prozentder Befragten bei gerade "10 bis 20 Prozent"."Für Verbraucher, die sich mit dem Thema beschäftigen, gibt esaber eine gute Nachricht", sagt Thomas Landmann, Verkaufsdirektor vonPrimagas. "Die Heizkosten lassen sich erheblich senken." Der ersteSchritt für den Verbraucher sei es, mit einer effizienten Heizung zuarbeiten. So können Nutzer ihre Heizkosten um bis zu ein Drittelsenken, wenn sie ihre veraltete Öl- gegen eine moderne Gasheizungaustauschen. Das gilt auch für Hausbesitzer ohne Erdgasanschluss:Ihnen bietet sich im Energieträger Flüssiggas eine netzunabhängigeOption. Und eine umweltfreundliche: Ein modernes,flüssiggasbetriebenes Gerät emittiert bis zu 15 Prozent wenigerTreibhausgase als eine alte Ölheizung.Zusätzlich bis zu 90 Prozent CO2 können Verbraucher mit BioLPGeinsparen, biogenem Flüssiggas. Außerdem hinterlässt der regenerativeEnergieträger, wie auch herkömmliches Flüssiggas, bei seinerVerbrennung kaum Asche, Ruß oder Feinstaub. PRIMAGAS bietet BioLPG inDeutschland exklusiv an. Anwender können entscheiden, ob sie biogenesFlüssiggas zu 100 Prozent einsetzen oder anteilig konventionellemFlüssiggas beimischen. (Der Energieträger wird per Massenbilanzierungangeboten, ähnlich wie Öko-Strom.) Verbraucher, die bereitsFlüssiggas nutzen, können BioLPG in bestehenden Flüssiggasanlagenverwenden und im selben Behälter lagern; der Brennstoff erfordertkeine Umrüstung der Heizanlage. Darüber hinaus eignet sich derbiogene Energieträger für den Einsatz in vielen modernenHeizsystemen: von der Gasbrennwerttherme bis zum Blockheizkraftwerk.Mehr auf www.primagas.de