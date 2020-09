Fall Nawalny: Frankreichs Außenminister fordert Aufklärung

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian hat die von einem Bundeswehr-Labor nachgewiesene Vergiftung des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny scharf verurteilt und Aufklärung gefordert.



Er sei bestürzt angesichts der Informationen aus Deutschland, teilte Le Drian am Mittwoch mit. Der Einsatz des militärischen Nervengifts der Nowitschok-Gruppe sei schockierend und verantwortungslos. Frankreich stehe nun im engen Kontakt mit den deutschen Behörden und weiteren Verbündeten, um eine Reaktion zu koordinieren, "insbesondere im Rahmen der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW)", erklärte Le Drian in einer Erklärung.

Frankreichs Außenminister sprach Nawalny und dessen Angehörigen seine Solidarität aus. Die Bundesregierung sieht es nach Untersuchungen eines Spezial-Labors der Bundeswehr als zweifelsfrei erwiesen an, dass der Kremlkritiker mit Nowitschok vergiftet wurde. Nawalny war am 20. August auf einem Flug in Russland plötzlich ins Koma gefallen und später auf Drängen seiner Familie in die Berliner Charité verlegt worden. Nach Angaben der Charité ist sein Gesundheitszustand weiter ernst./ari/DP/he