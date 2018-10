Fall Khashoggi: Erdogan fordert vollständige Aufklärung von Riad

ISTANBUL (dpa-AFX) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den saudischen Generalstaatsanwalt zur vollständigen Aufklärung des Falls Jamal Khashoggi aufgefordert.



Noch immer sei die Frage nicht geklärt, wer das 15-köpfige Killer-Kommando aus Saudi-Arabien geschickt habe, sagte Erdogan am Dienstag vor Journalisten. "Also als saudischer Generalstaatsanwalt müssen Sie das hinterfragen und aufklären", sagte Erdogan. Außerdem müsse Riad herausfinden, wer von den 18 in Saudi-Arabien festgenommenen Verdächtigen der Mörder sei. Es bringe auch nichts, bestimmte Personen zu schützen.

Der saudische Generalstaatsanwalt Saud al-Mudschib ist seit Montag in Istanbul und hat sich inzwischen zweimal mit dem türkischen Staatsanwalt Irfan Fidan getroffen, der die Ermittlungen zum Tod Khashoggis leitet. Nach Angaben türkischer Medien besuchte Al-Mudschib zudem das saudische Konsulat und die Residenz des Konsuls.

Der saudische Regierungskritiker und Journalist Khashoggi war Anfang Oktober im Konsulat getötet worden. Saudi-Arabien hatte dies erst nach internationalem Druck eingeräumt.

18 Verdächtige wurden in Saudi-Arabien in dem Fall festgenommen, darunter das sogenannte Killer-Kommando, das nach türkischen Angaben aus Saudi-Arabien angereist war, um Khashoggi zu töten. Die Türkei fordert die Auslieferung der 18 verdächtigen Saudis. Riad lehnt das ab./jam/DP/zb