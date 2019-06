Fall des Golden State Killer zum DNA-Treffer des Jahres 2019 ausgewählt

45-jährige Ermittlung führte nach Einsatz investigativergenetischer Genealogie seitens der Strafverfolgungsbehörden zurVerhaftungKobe, Japan (ots/PRNewswire) - Gordon Thomas HoneywellGovernmental Affairs (GTH-GA) hat angekündigt, dass die Wahl desDNA-Treffers des Jahres 2019 auf den Fall des Golden State Killerfiel. Der Fall wurde aus 70 Fällen ausgewählt, die aus 20 Länderneingereicht wurden. Er wurde von einer Jury aus siebeninternationalen Juroren mit forensischem Hintergrund ausgewählt. DieAuszeichnung wurde im Rahmen der jährlichen Konferenz "HumanIdentification Solutions" (HIDS) in Kobe (Japan) bekanntgegeben.Das Programm DNA-Treffer des Jahres befindet sich nun in seinemdritten Jahr und unter der Organisation von GTH-GA, einerinternationalen Autorität in den Bereichen DNA-Datenbankpolitik,-Gesetzgebung und -Rechtswissenschaft. "Die Liste der Fälle aus demJahr 2019 drückt das außerordentliche Engagement aus, das die Polizeibei der Aufklärung und Prävention von Verbrechen mit forensischenDNA-Datenbanken leisten muss", sagte Tim Schellberg, President vonGTH-GA.Die Juroren wählten den kalifornischen Fall aus sieben Finalistenaus. Die sechs nächstplatzierten Fälle stammten aus Österreich,Dubai, Südafrika, Brasilien, Massachusetts und New York. Einevollständige Liste der eingereichten Fälle und eine Präsentationsowie andere Höhepunkte zum ausgewählten Fall des Jahres finden Sieunter http://www.dnaresource.com/hitoftheyear-2019.htmlDem Golden State Killer wird vorgeworfen, zwischen 1973 und 1986schreckliche Verbrechen begangen zu haben. Es wurden mehrereDNA-Strategien eingesetzt, um diese Fälle zu lösen. Der Durchbruch imFall erfolgte, als die DNA des Tatortes in eine Genealogie-Datenbankaufgenommen wurde und eine Ermittlungsspur kam durch einen entferntenVerwandten zustande. Die Ankündigung der Verhaftung des Golden StateKillers durch den Einsatz von investigativer genetischer Genealogielöste ein nationales Phänomen aus, um Verdächtige zu einigen derschlimmsten ungelösten Verbrechen in der Geschichte der USA zuidentifizieren.Sacramento County Bezirksstaatsanwältin Anne Marie Schubert sagte:"Die Verwendung der investigativen genetischen Genealogie zurBestimmung derjenigen, die wegen schrecklicher Verbrechen angeklagtsind, hat die Fähigkeit der Strafverfolgung zur Aufklärung vonGewaltverbrechen revolutioniert. Dieses neue Instrument derStrafverfolgung bringt Hoffnung für die Opfer und ihre Familien, dieJahrzehnte auf Gerechtigkeit gewartet haben.""Die Wahl des Golden-State-Killer-Falls zum Treffer des Jahres2019 ist eine große Ehre. Das Programm DNA-Treffer des Jahresunterstreicht die Bedeutung von DNA-Datenbanken bei der Aufklärungund Prävention von Kriminalität in realen Fällen. Ich hoffe sehr,dass die Regierungen DNA-Programme weiterhin ausbauen, um Kriminellezu stoppen und Leben zu retten", sagte Staatsanwältin Anne MarieSchubert.Pressekontakt:Tim Schellberg tims@gth-gov.com +1 (253) 209-8818Original-Content von: Gordon Thomas Honeywell Governmental Affairs, übermittelt durch news aktuell