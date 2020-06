Fall George Floyd: Justiz verschärft Anklage gegen Ex-Polizisten

MINNEAPOLIS (dpa-AFX) - Die Justiz im US-Bundesstaat Minnesota hat die Anklage gegen den mutmaßlich für den Tod des Afroamerikaners George Floyd verantwortlichen Ex-Polizisten verschärft.



Damit könnte ihm im Fall einer Verurteilung eine deutlich längere Haftstrafe drohen, wie am Mittwoch aus einem aktualisierten Haftbefehl hervorging. Der Polizist war nach Bekanntwerden des Vorfalls umgehend entlassen und wenig später auch verhaftet worden.

Der Ex-Polizist Derek C. muss sich nun wegen Mordes zweiten Grades ohne Vorsatz vor Gericht verantworten. Darauf stehen in Minnesota bis zu 40 Jahre Haft. Zudem wird ihm auch Mord dritten Grades vorgeworfen, worauf bis zu 25 Jahre Haft stehen. Zudem wirft ihm die Justiz auch Totschlag vor, wofür ihm zehn Jahre Haft drohen könnten. Zuvor war ihm Mord dritten Grades und Totschlag vorgeworfen worden.

Bei dem Polizeieinsatz in der Stadt Minneapolis vom vergangenen Montag hatte C. fast neun Minuten lang sein Knie in Floyds Nacken gedrückt - trotz aller Bitten des 46-Jährigen, ihn atmen zu lassen. Floyd verlor das Bewusstsein und starb./jbz/DP/he