Der Fall GameStop – Revolution oder Marktmanipulation?

In den Vereinigten Staaten tut sich am Aktienmarkt eine Revolution auf. In Deutschland noch wenig beachtet, ist sie doch Ausdruck mehrerer nicht zu unterschätzender Trends. Wie viele Revolutionen beginnt sie unscheinbar und leise, man muss genau hinhören, um ihre Symptome wahrzunehmen.

Unsere Quellen werden heute ausnahmsweise nicht nur Bloomberg, EZB-Pressemeldungen, und Reuters sein. Der Gesamtablauf der Causa „GameStop“ ist nicht nachzuvollziehen, ohne ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung