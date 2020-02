Fall Carlos Ghosn: Japan schickt Vize-Justizminister in den Libanon

Weitere Suchergebnisse zu "Nissan Motor":

TOKIO (dpa-AFX) - Japan lässt im Fall des in den Libanon geflohenen Ex-Chefs des Autokonzerns Nissan , Carlos Ghosn, nichts unversucht.



Japans Justizminister Masako Mori erklärte am Freitag laut der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo, er werde seinen Stellvertreter Hiroyuki Yoshiie in den Libanon schicken. Es dürfte bei den Gesprächen um Japans Wunsch nach Auslieferung Ghosns gehen, sagte Kyodo.