"Der Fall Biermann" in ZDFinfo / Langer Doku-Abend mit der Reihe "Skandal! Große Affären in Deutschland" (FOTO)

Mainz (ots) -Elfte Folge der "Skandal!"-Reihe von ZDFinfo: Am Dienstag, 10.Januar 2017, 20.15 Uhr, ist erstmals der 45-minütige Film über den"Fall Biermann" zu sehen - die Ausbürgerung des regimekritischenLiedermachers aus der DDR im November 1976. ZDFinfo bietet seinenZuschauern vorher und nachher eine Gesamtschau auf die "großenAffären in Deutschland" und damit auf wesentliche Momente derdeutschen Nachkriegsgeschichte. Mit dem "Fall Guttenberg" geht es um15.45 Uhr los - den Abschluss bildet ab 23.10 Uhr der "Skandal" von1982 um "Die Flick-Millionen".Die Doku "Der Fall Biermann" von Anne Kauth ruft in Erinnerung,wie Wolf Biermann die DDR verlassen musste, nachdem er 1976 einKonzert im Westen gegeben und einige kritische Bemerkungen über den"sozialistischen Staat" gemacht hatte. Das war eigentlich nichtsNeues, da Biermann bereits zuvor mit kritischen Texten und Liedernfür Ärger bei der Staatsführung gesorgt hatte. Letztlich war dasWest-Konzert wohl nur noch der willkommene Anlass, Biermannloszuwerden. Dessen Ausbürgerung sorgte für großen Protest im sogenannten "Arbeiter- und Bauernstaat" - mehr als 100 namhafteKünstler unterzeichneten einen offenen Brief. Auch die Unterzeichnerwurden verfolgt und zum Teil ausgebürgert, darunter Nina Hagen,Katharina Thalbach, Manfred Krug und andere.Neben den bereits genannten sind am Dienstag, 10. Januar 2017,noch folgende Filme aus der "Skandal!"-Reihe in ZDFinfo zu sehen:"Der Fall des Christian Wulff" (17.15 Uhr), "Der Spiegel im Visier"(18.00 Uhr) "Der Fall Barschel" (18.45 Uhr), "DasStarfighter-Desaster" (19.30 Uhr), "Der Fall Guillaume" (21.00 Uhr)und "Der verkaufte Fußball" (22.25 Uhr). Die neue Folge "Der FallBiermann" sendet ZDFinfo erneut am Dienstag, 17. Januar 2017, 8.30Uhr, und am Donnerstag, 2. März 2017, 16.00 Uhr.