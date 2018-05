"Falk": Erfolgreicher Auftakt für neue Anwaltsserie im Ersten / 4,38 Millionen Zuschauer verfolgten den ersten Fall von Fritz Karl in der Titelrolle

München (ots) - Die neue komödiantische Anwaltsserie "Falk" ist amDienstag erfolgreich gestartet. 4,38 Millionen Zuschauer schaltetenim Ersten ein, um den ersten Fall des exzentrischen Juristen,gespielt von Fritz Karl, zu verfolgen. Das entspricht einemMarktanteil von 15,5 Prozent. Lediglich der Klassiker "In allerFreundschaft" hatte gestern Abend ein größeres Publikum: 4,64Millionen Zuschauer (16,4 % Marktanteil).Bei Falks Premiere ging es um einen Ministerpräsidenten, der mitheiklen Fotos erpresst wird. Falks nächstes Mandat am kommendenDienstag ist ebenfalls nicht alltäglich: Er soll einen Unternehmervertreten, der vor Gericht zieht, damit sein 42-jähriger Sohn endlichauszieht. Genervt von seinem Mandanten steht Falk mitten im Prozesseinfach auf und geht. In weiteren Rollen spielen Mira Bartuschek,Peter Prager, Alessija Lause, Moritz Führmann und Sinje Irslingermit."Falk" ist eine Produktion der Bavaria Fiction (Produzenten: BeaSchmidt, Oliver Dieckmann) im Auftrag der ARD-GemeinschaftsredaktionSerien im Hauptabendprogramm unter Federführung des WDR für DasErste. Die Redaktion haben Caren Toennissen und Gebhard Henke (beideWDR)."Falk", neue Serie mit 6 Folgen, dienstags um 20:15 Uhr im ErstenIm Internet: www.DasErste.de/falkWeitere Informationen entnehmen akkreditierte Journalisten demPresseheft unter https://presse.daserste.dePressefoto unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deUlrike M. Schlie und Stefanie Henke, Picture Puzzle MedienTel.: 0221/500039-11, E-Mail: presse@picturepuzzlemedien.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell