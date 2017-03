Falco im Hard Rock Café Vienna

Einladung zur Pressekonferenz: "Falco im Hard Rock CaféVienna"Wien (ots) - Der Vorstand der Falco Privatstiftung lädt zu einerPressekonferenz.Falcos sechzigster Geburtstag, im Februar 2017, wurde in vielennationalen und internationalen Medien gefeiert.Die neu aufgelegten CD/DVD und Vinyl Compilationen landeten aufPlatz 1 in den deutschsprachigen Charts und zeigen die Aktualität vonFalcos Musik und seiner Person.Das Hard Rock Cafe Vienna gemeinsam mit der Falco Privatstiftungwerden Falco eine würdige Präsenz im Kreis der internationalenPopstars gestalten.Die Falco Privatstiftung wird über ihre Tätigkeiten, dasTalente-Förderprojekt "Helden von heute - Falco goes school" undgeplante Aktivitäten berichten.Im Rahmen der Pressekonferenz wird auch Falco Producer undTalente-Coach Rob Bolland mit einer Schulband aus demTalente-Wettbewerb und ihrem leitenden Professor anwesend sein.VertreterInnen der Medien sind herzlichst eingeladen.Gesprächspartner:Ronald Seunig - Vorstandsvorsitzender der Falco PrivatstiftungDr. Georg Riedl - Vorstand der Falco PrivatstiftungMag. Wilhelm Zmatlo - Vorstand der Falco PrivatstiftungRob Bolland - Falco Producer und Talente-Coach bei "Helden vonheute - Falco goes school"Wolfgang Kosmata - Projektmanager "Helden von heute - Falco goesschool"Datum: Mittwoch, 5.April 2017, 11:00 UhrOrt: Hard Rock Café, 1010 Wien, Rotenturmstraße 25Anmeldungen erbeten unter: [presse@falco.at](mailto:presse@falco.at)Webpräsenz:[www.falco.at] (http://www.falco.at/) -[www.facebook.com/Falcoprivatstifung](http://www.falcobook.com/Falcoprivatstifung)[www.falcogoesschool.at] (http://www.falcogoesschool.at/) -[www.facebook.com/Falcogoesschool](http://www.facebook.com/Falcogoesschool)Rückfragehinweis:Falco Privatstiftung - Wolfgang Kosmata - t +43 660 268 0000 - e presse@falco.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/18302/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Falco Privatstiftung, übermittelt durch news aktuell