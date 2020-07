Falco: Faktencheck!

Für die Aktie Falco aus dem Segment "Diversified Metals & Mining" wird an der heimatlichen Börse Venture am 02.07.2020, Uhr, ein Kurs von 0.41 CAD geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Falco auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 6 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Falco beläuft sich mittlerweile auf 0,26 CAD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 0,41 CAD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +57,69 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 0,3 CAD. Somit ist die Aktie mit +36,67 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Falco in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Falco-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Falco vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 0,4 CAD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -2,44 Prozent erzielen, da sie derzeit 0,41 CAD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Hold". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".