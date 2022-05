Faktenkontor übernimmt Kreativagentur Havana Orange

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Hamburg (ots) -- Hamburger Agenturgruppe vergrößert mit Übernahme der Münchner Firma ihr PortfolioÜbernahme zum 15. Mai 2022Die Faktenkontor-Gruppe wächst weiter: Mit der Übernahme der mehrfach ausgezeichneten Kreativagentur Havana Orange mit Sitz in München ergänzt die Gruppe ihr Angebot um Consumer Brands, Markenführung, Social Media, Influencer Relations, Online Marketing sowie Kreation und baut den Faktenkontor-Standort München aus. Neuer Geschäftsführer ist Dr. Roland Heintze. Er wird von COO und Mitgesellschafter Stefan Ehgartner unterstützt.Havana Orange erweitert Angebot der Agentur-GruppeDie Hamburger PR-Beratung Faktenkontor zeichnet sich bereits durch fundierte Analysen, faktenbasierte und kanalübergreifende Kampagnen sowie Digitalkompetenz und Expertise im Bereich Künstliche Intelligenz aus. Nun rundet die Gruppe ihr Angebot um Consumer Brands, Markenführung, Social Media, Influencer Relations, Online Marketing sowie Kreation ab. Das Thema Data Based Communications wird somit noch einmal breiter aufgestellt.Geschäftsentwicklung, Vertrieb und Marketing als SchwerpunkteDas Marketingkommunikationsunternehmen Havana Orange begleitet zahlreiche Lifestyle-, Consumer-, Business- sowie Tech-Unternehmen in den Bereichen globale Geschäftsentwicklung-, sowie Vertriebs- und Marketingdienstleistungen. Renommierte Kunden wie Nokia Phones, Pico Interactive, Hafen Rotterdam, Thinkproject und Invento setzen bereits auf die Expertise der Münchner Agentur.COO Ehgartner zuständig für Neu- & BestandskundenMit der Übernahme wird Dr. Roland Heintze neuer Geschäftsführer der Agentur, in gleicher Funktion ist er weiterhin bei der Faktenkontor GmbH tätig. Der Havana-Orange-Gründer und ehemalige CEO Stefan Ehgartner bleibt Gesellschafter und wechselt in die Rolle des COO. Er zeichnet damit für die Betreuung der Bestandskunden sowie für das Neukundengeschäft verantwortlich. Das Faktenkontor hält künftig die Mehrheit an der Gesellschaft.Faktenkontor-Gruppe breit aufgestellt"Havana Orange ist für die Faktenkontor Group ein echter Zugewinn, der unsere Expertise auf weiteren relevanten Geschäftsfeldern ergänzt. Gleichzeitig teilen die Münchner Kolleginnen und Kollegen unseren Exzellenz-Anspruch", sagt Dr. Roland Heintze, Geschäftsführer der Faktenkontor GmbH. "Mit der Übernahme können wir unseren Kundinnen und Kunden künftig ein noch breiteres Angebot an Beratung und Umsetzung bieten."Zur Faktenkontor-Gruppe gehören neben den PR-Experten und Krisenberatern der Faktenkontor GmbH auch das IMWF mit seiner starken Analysekompetenz und Expertise im Bereich Künstliche Intelligenz, die Digitalagentur deep digital, die auf den IT-Sektor spezialisierte Münchner Agentur Akima Media GmbH sowie die IT-Beratung TIQ Solutions und die Berliner PR-Agentur Kompaktmedien, die auf politische Kommunikation und Social Marketing spezialisiert ist. Mehr auf: www.faktenkontor-group.deFaktenkontor: Berater für Unternehmens- und Vertriebskommunikation sowie ReputationsmanagementFaktenkontor ist der Berater für Unternehmens- und Vertriebskommunikation sowie Reputationsmanagement. Branchenerfahrene Experten unterstützen Unternehmen aus Finanzdienstleistung, Gesundheitswirtschaft sowie der Beratungs- und Technologie-Branche darin, ihre Zielgruppen über klassische und digitale Medien sowie im persönlichen Kontakt zu erreichen. Neben Medienberatung gehören Konzeption und Umsetzung von Kampagnen sowie Social-Media-Strategien zum Leistungsspektrum. Das Faktenkontor ist zertifiziertes Mitglied der Gesellschaft der führenden PR- und Kommunikationsagenturen (GPRA).Besuchen Sie unsere Website: www.faktenkontor.dePressekontakt:Dr. Roland HeintzeFaktenkontor GmbHLudwig-Erhard-Straße 37D-20459 HamburgTel.: 0 40/253 185- 110Fax: 0 40/253 185- 310E-Mail: Roland.Heintze@faktenkontor.dewww.faktenkontor.deOriginal-Content von: Faktenkontor, übermittelt durch news aktuell