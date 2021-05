Hamburg (ots) - Die Agenturgruppe Faktenkontor schneidet in "Pfeffers PR-Ranking 2020" mit Platz 10 einen Platz besser als im Vorjahr ab. Damit gehört sie zu den zehn erfolgreichsten PR-Agenturen Deutschlands. Trotz der Corona-Krise konnte die Faktenkontor-Gruppe im Jahr 2020 ihre Honorar-Einnahmen auf 16,09 Millionen Euro steigern und so ihren Wachstumskurs fortsetzen.Ein Honorar-Plus von 38,7 Prozent macht die Faktenkontor-Gruppe im deutschlandweiten Agentur-Ranking erneut zu einer der wachstumsstärksten Agenturgruppen. Zum 25. Mal bewertet "Pfeffers PR-Ranking" deutsche PR-Agenturen hinsichtlich ihrer Honorar- und Personalentwicklung. Im aktuellen Classement wurden für 2020 die Daten von insgesamt 115 Beratungen ausgewertet."Wir freuen uns, dass wir zu den Top-10-Agenturen in Deutschland gehören", sagt Dr. Roland Heintze, Geschäftsführender Gesellschafter des Faktenkontors. "Wir stehen für tiefgreifende Analysen, faktenbasierte und kanalübergreifende Kampagnen sowie für ausgeprägte Kompetenz im Bereich Social-Media und Künstliche Intelligenz. Damit können wir Kunden begeistern - auch während der durch Corona angespannten Wirtschaftslage."Wie bereits in den Vorjahren hat die Faktenkontor-Gruppe ihren Wachstumskurs 2020 erfolgreich fortgesetzt. Mit der IT-Beratung TIQ Solutions und der Berliner PR-Agentur Kompaktmedien, die auf politische Kommunikation und Social Marketing spezialisiert ist, verstärkten gleich zwei neue Unternehmen die Gruppe. Dadurch wuchs die Gesamtbelegschaft auf 150 Beschäftigte.Faktenkontor ist der Berater für Unternehmens- und Vertriebskommunikation. Branchenerfahrene Experten unterstützen Unternehmen aus Finanzdienstleistung, Gesundheitswirtschaft sowie der Beratungs- und Technologie-Branche darin, ihre Zielgruppen über klassische und digitale Medien sowie im persönlichen Kontakt zu erreichen. Neben Medienberatung gehören Konzeption und Umsetzung von Kampagnen sowie Social-Media-Strategien zum Leistungsspektrum. Das Faktenkontor ist zertifiziertes Mitglied der Gesellschaft der führenden PR- und Kommunikationsagenturen (GPRA) und zertifiziertes Mitglied des Hamburger Consulting Club e.V. (HCC).Besuchen Sie unsere Website: www.faktenkontor.de.Pressekontakt:Dr. Roland HeintzeFaktenkontor GmbHLudwig-Erhard-Straße 37D-20459 HamburgTel.: 0 40/253 185-1 10Fax: 0 40/253 185-3 10E-Mail: Roland.Heintze@faktenkontor.dewww.faktenkontor.deOriginal-Content von: Faktenkontor, übermittelt durch news aktuell