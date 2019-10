Faktencheck rund um die Papiertragetaschen: Sind Papiertüten wirklich schädlich für die Umwelt? (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Wissenswertes rund um den "European Paper Bag Day". An diesem Tagsoll europaweit das Verbraucherbewusstsein für Papiertragetaschen alsnachhaltige und effiziente Verpackung der Zukunft gestärkt werden.Der Industrieverband Papier- und Folienverpackung hat dazu einenumfangreichen Faktencheck erstellt:Umweltfreund oder Umweltfeind? Wie nachhaltig sind Papiertütenwirklich? Der Gebrauch von Papiertragetaschen ist auch Bestandteilder aktuellen Müllvermeidungsdebatte. Dabei müssen die Herstellersich leider mit unsachlichen oder verkürzt dargestelltenSachverhalten auseinandersetzen, die weder den Fakten entsprechen,noch für den Umweltschutz zielführend sind oder zu nachhaltigemVerhalten führen. Betroffen sind fast eine Viertelmillion Personen inEuropa welche in der Papierindustrie angestellt sind, davon weit überdie Hälfte im ländlichen Raum.Zusammenfassend kann man feststellen:- Papiertragetaschen sind kein Wegwerfgut - Papiertragetaschenkönnen problemlos mehrfach genutzt werden.- Bei den Bilanzgrößen Klimarelevanz und kumulierterEnergieaufwand haben Papiertragetaschen Vorteile.- Die Belastung durch Littering (das ungeordnete Wegwerfen vonVerpackungen ohne vorheriges Sortieren) in Deutschland ist keinEntsorgungs- sondern ein Kommunikationsproblem.- Trotz Littering ist festzuhalten, dass Papiertüten wenigbelastend für die Umwelt sind.- Ordnungsgemäße Entsorgung führt zur mehrfachen Wiederverwertungder Papierfasern.- Das deutsche Entsorgungs- und Verwertungssystem gilt weltweitals vorbildlich -Verpackungsmittel aus Papier haben die höchsteRecyclingquote in Deutschland (75 Prozent).Faktencheck rund um das Thema Nachhaltigkeit von PapiertütePapiertragetaschen schmeißt man nicht weg!Kunden greifen vor allem deswegen zu Papiertragetaschen, weil sieaus nachwachsenden Rohstoffen bestehen, sowohl mehrfach verwendbarals auch problemlos wiederverwertbar sind. Deshalb: Entgegen häufigerDarstellung, sind Papiertragetaschen kein Wegwerfgut. EinePapiertragetasche kann ebenso wie eine Tragetasche aus anderenMaterialien vielfach wiederverwendet werden. Wie bei allenKonsumgütern, ist hier vor allem das Konsumverhalten und dieAnwendung ausschlaggebend. Aber selbst bei der Einmalnutzung, so eineFeststellung der Bundesregierung unter Berufung auf die Erkenntnissedes IFEU-Instituts, liefert die Papiertragetasche gute ökologischeKennzahlen. Papierprodukte spielen deshalb eine aktive Rolle in dem5-Punkte-Plan des Bundesumweltministeriums "Nein zurWegwerfgesellschaft", in dem Stoffkreisläufe durch kluges undhochwertiges Recycling geschlossen werden.Verpackungsmittel haben die höchste RecyclingquoteDie Recyclingquote für Papier und Pappe erreicht in Deutschlandlaut Umweltbundesamt mit 75 Prozent einen Spitzenwert.Papiertragetaschen werden am Ende ihrer Nutzungszeit in derKreislaufwirtschaft wieder wertvolles Rohmaterial.Europaweit konnte über den Zeitraum von 1991 bis 2012 dieRecyclingrate von 40 Prozent auf 72 Prozent erhöht werden. Vor demHintergrund der technischen Entwicklung und weiterhin steigendemUmweltbewusstsein, hat sich diese Tendenz in den letzten Jahren nochverstärkt. Der Anteil von bereits recyceltem Papier beiPapiertragetaschen wächst ebenso ständig. Europa ist damitSpitzenreiter in der Papierrecyclingrate, weltweit beträgt diese aberimmerhin auch noch sehr gute 58 Prozent. Der Monitoring Report 2017der European Declaration on Paper Recycling (2016 -2020) verweistdarauf, dass durchschnittlich jede Papierfaser 3,6-malwiederverwertet wird. Nach neuesten Erkenntnissen der Forschung sindPapierfasern übrigens schier unbegrenzt recycelbar. FrühereUntersuchungen gingen von einer möglichen siebenfachenWiederverwertung aus. Widerlegt hat das jetzt die TU Darmstadt.Demnach sind Recyclingzyklen von Papierfasern nahezu unbegrenzt.Seit 1990 ist der CO2 Ausstoß pro Tonne in der Papierproduktion um43 Prozent reduziert worden. Die Tendenz ist weiterhin sinkend. Oftwerden hier falsche Zahlen genannt, bei denen das in Bäumenenthaltene CO2 mitberechnet wird. Da die Bäume aber nachgepflanztwerden, ist das ein Nullsummenspiel.Littering ist kein Entsorgungs - sondern ein reinesKommunikationsproblemDer IPV und seine Mitglieder bekennen sich zur Förderungzielgerichtete Maßnahmen für den Umweltschutz. Wir sehen es alsunsere Aufgabe an, das Bewusstsein für nachhaltiges Konsumverhalten -inklusive Entsorgung - weiter zu sensibilisieren. Nicht nur inDeutschland, sondern auch im internationalen Umfeld. Ziel muss essein, insbesondere dort wo bislang noch erhebliche Defizite zubeobachten sind, Wertstoffkreisläufe zu implementieren, damit dieWertstoffe nicht in der Landschaft und in den Meeren landen, sondernwie in Deutschland gesammelt und wiederverwertet werden. Leiderwerden auch Produkte aus Papier und Karton achtlos in der Naturentsorgt. Dies sieht nicht nur unschön aus, es entzieht auch demRecycling-Kreislauf wertvolle Ressourcen. Es ist dennochfestzuhalten, dass Papiertragetaschen fast vollständig aus Holzfasernbestehen und somit biologisch unproblematisch abbaubar sind.Nachwachsender Rohstoff für eine nachhaltige ZukunftNeben Altpapier und Rezyklat wird Zellstoff, ein natürlichnachwachsender Rohstoff, bei der Papierherstellung eingesetzt. Dasverbessert die Ökobilanz der Papiertüte zusätzlich. Denn dienachwachsenden Wälder entnehmen der Umwelt CO2. Der Zellstoff, derals Rohstoff für Papiertragetaschen verwendet wird, stammt zumüberwiegenden Teil aus kontrolliert nachhaltiger Forstwirtschaft. Diedeutsche Papierindustrie bezieht ihre Rohstoffe aus nachhaltigenForstwirtschaften, bei denen für jeden geschlagenen Baum drei bisvier Bäume nachwachsen. Die Welternährungs undLandwirtschaftsorganisation (FAO) berechnet den Waldzuwachs auf derNordhalbkugel mit fünf Prozent im Jahr. In Europa haben sich in denvergangenen 20 Jahren die Wälder ausdehnen können und absorbierendementsprechend auch mehr Kohlendioxid. Der Einsatz von Papier auseiner nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder verhindert dabei invielen Ländern die unkontrollierte Abholzung dieser Beständezugunsten von Agrarflächen.Wasser und Bedruckung in der PapierproduktionAuch dieser Produktionsprozess erfolgt nachhaltig. Der spezifischeEnergieverbrauch zur Herstellung von Papier und Karton hat sich inden vergangenen Jahren kontinuierlich verringert. So werden aktuell56 Prozent der in Europa für die Papierherstellung eingesetztenEnergie aus Biomasse gewonnen. Allein in den skandinavischen Ländernstammt über zwei Drittel der Energie aus regenerativenEnergiequellen. Zur Papierherstellung wird Wasser benötigt. Aber eswird nicht verbraucht, sondern nach der Benutzung und Klärung wird eswieder neu eingesetzt. Die meisten Papierfabriken verfügen übereigene Kläranlagen vor Ort. 93 bis 97 Prozent des Wassers wird sodirekt wieder dem Kreislauf zugeführt. Tatsächlich wird fast gar keinWasser für die Herstellung von Papier verbraucht. Denn nachVerdunstung oder Recycling wird annähernd 100 Prozent deseingesetzten Wassers wiederverwendet. Nur ein minimaler Anteil bleibtdauerhaft im Produkt gebunden.Wie kommt dann die Aussage zustande, dass 10 Liter Wasser proKilogramm Papier benötigt wird?Das Wasser wird mehrfach im Kreislauf genutzt und Wasser, dasverdunstet oder sich im Klärprozess befindet, wird natürlich direktersetzt, um den Produktionsprozess nicht zu unterbrechen. DieLiterangabe ist die gerechnete Menge Wasser, die für die Herstellungeines Kilogramms gebraucht wird - nicht verbraucht. Tatsächlich gibtes auch keine Einheitswerte. Auch sagt der Wassergebrauch nichts überdie Nachhaltigkeit der Produktion aus. Die meisten Papierfabrikenbefinden sich an Seen und Flüssen, wo die zeitweilige Entnahme keinenEinfluss auf Fauna und Flora hat.Der Umweltaspekt setzt sich auch in der für die Werbewirksamkeitwichtigen Bedruckung der Papiertragetaschen fort. Die deutschenHersteller von Papiertragetaschen verwenden zu 100 Prozentwasserbasierte Druckfarben. 