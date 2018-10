Faktencheck: forsa-Umfrage - die größten Sicherheitsprobleme im Straßenverkehr

Saarbrücken (ots) -- Für 43 Prozent der deutschen Autofahrer ist überhöhteGeschwindigkeit das mit Abstand größte Sicherheitsproblem imStraßenverkehr. Das belegt eine repräsentative forsa-Umfrage (1)im Auftrag von CosmosDirekt.- Rasen ist nur eines von zahlreichen Risiken, die Autofahrer aufder Straße beunruhigen.- Frank Bärnhof, Kfz-Versicherungsexperte von CosmosDirekt,erläutert mögliche Gefahrenquellen und erklärt, wie Autofahrersicher unterwegs sein können.Dem Vordermann auf die Stoßstange rücken, am SteuerSmartphone-Nachrichten schreiben oder das Tempolimit ignorieren:Schlechte Angewohnheiten im Straßenverkehr werden von vielenunterschätzt. Denn sie können schnell zur Gefahr für einen selbst,aber auch für andere Verkehrsteilnehmer werden und zu schwerenUnfällen führen. Frank Bärnhof, Kfz-Versicherungsexperte vonCosmosDirekt: "Meist bringen sich die Verkehrsteilnehmer durch ihreigenes Verhalten in Gefahr. Jedem Autofahrer sollte klar sein: Wergegen die Verkehrsregeln verstößt, gefährdet nicht nur die eigeneSicherheit, sondern auch die der anderen." Der Versicherungsexperteerklärt, welches Verhalten deutsche Autofahrer als besonders riskanteinschätzen und gibt Tipps für eine sichere Fahrt.DIE GRÖßTEN SICHERHEITSPROBLEME IM STRAßENVERKEHR- Bleifuß - kein Kavaliersdelikt: 43 Prozent der deutschenAutofahrer halten zu schnelles Fahren für die mit Abstand größteGefährdung im Straßenverkehr, so die forsa-Studie im Auftrag vonCosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland.- Auf Platz zwei: Egoisten am Steuer. Mehr als jeder viertedeutsche Autofahrer (28 Prozent) meint, dass ein rücksichtsloserFahrstil besonders gefährlich für alle Beteiligten ist.- Freisprechanlage? Brauch ich nicht! Sich während der Fahrt vonseinem Smartphone ablenken zu lassen, erhöht das Unfallrisiko:So sehen es 27 Prozent der Befragten - und schätzenHandy-Nutzung am Steuer als größtes Sicherheitsproblem ein.Frank Bärnhof: "Mit Handy am Ohr riskieren Autofahrer nicht nurein Bußgeld, sondern können auch einen schweren Unfallverursachen. Schon eine kurze Ablenkung, wie das Lesen vonNachrichten, kann zur Gefahr werden."- Sein Tipp für alle, die auch unterwegs nicht auf ihr Handyverzichten wollen: Mit Head-up-Displays, Freisprecheinrichtungoder Sprachsteuerung können Smartphones am Steuer sicher bedientwerden.KLEINES ÜBEL IM STRAßENVERKEHR - NICHT WENIGER GEFÄHRLICH- Mach Platz! Knapp jeder fünfte deutsche Autofahrer (19 Prozent)hält zu geringen Sicherheitsabstand bzw. dichtes Auffahren fürdas größte Sicherheitsrisiko. Frank Bärnhof: "Zu dichtesAuffahren kann schnell zu einem Auffahrunfall führen. Um dies zuvermeiden, sollte man immer vorausschauend fahren und einenausreichenden Sicherheitsabstand zum Vordermann einhalten."- Auch Fahrradfahrer, die sich nicht an die Regeln halten, könnendie Sicherheit gefährden: 11 Prozent der Autofahrer sehen Radlerin diesem Fall als größtes Sicherheitsproblem. Frank Bärnhof:"Vor dem Abbiegen unbedingt an den Schulterblick denken, damitman Fahrradfahrer mit ihrer schmalen Silhouette nicht im totenWinkel übersieht."(1) Repräsentative Umfrage "Kfz-Sicherheit 2018" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImApril und Mai 2018 wurden 1.506 Autofahrer ab 18 Jahren in derBundesrepublik Deutschland befragt.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: http://ots.de/hD8i7DWeitere Veröffentlichungen zu dieser und zu weiteren Umfragenfinden Sie unter: www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungenPressekontakt:Ihre AnsprechpartnerSabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comStefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationTelefon: 089 5121-6100E-Mail: presse.de@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell