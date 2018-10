Faktencheck: Was in Beziehungen für Zündstoff sorgt

Saarbrücken (ots) - Meinungsverschiedenheiten kommen in jederBeziehung vor. Laut einer forsa-Studie (1) im Auftrag vonCosmosDirekt sind die häufigsten Streitthemen bei deutschen Paarendie Kindererziehung (45 Prozent) und die Freizeitgestaltung (41Prozent).- Auch der gemeinsame Haushalt sorgt für Differenzen, sagen 40Prozent der Frauen und 28 Prozent der Männer, die in einerBeziehung leben.- Weitestgehend Einigkeit herrscht bei Paaren hingegen bei derWahl des Versicherungsschutzes bzw. der Altersvorsorge (6Prozent).Das Chaos im Kinderzimmer akzeptieren oder den Nachwuchs zumAufräumen antreiben? Ins Theater gehen oder in der Sporthalleschwitzen? Das Plüschsofa ins Wohnzimmer schieben - oder lieber denStahlrohr-Sessel? Ist der Partner bei Entscheidungen wie diesenanderer Meinung, kann es schwierig werden, sich zu einigen. Wie einerepräsentative forsa-Studie im Auftrag von CosmosDirekt, demDirektversicherer der Generali in Deutschland, belegt, streitendeutsche Paare am häufigsten darüber, wie sie ihre Kinder erziehen(45 Prozent). Welche weiteren Themen für Auseinandersetzungen sorgen,zeigen die wichtigsten Studienergebnisse im Überblick:IM DOPPEL UNTERWEGS: BEI FREIZEIT UND REISEPLANUNG HERRSCHTREDEBEDARF- Der eine freut sich auf einen Kinoabend zu zweit, der andere aufein gemeinsames Squash-Workout: Wie man die Zeit miteinanderverbringt, darüber müssen viele Paare diskutieren. Lautforsa-Studie sind 41 Prozent der Befragten, die in einerBeziehung leben, in puncto Freizeitgestaltung nicht immer einerMeinung.- Auch bei der Urlaubsplanung treffen unterschiedliche Ansichtenaufeinander: 23 Prozent der Paare sind sich bei der Wahl desReiseziels nicht einig.- Männer sehen laut forsa mehr Diskussionsbedarf: Mehr als jedervierte Mann (27 Prozent) berichtet über Unstimmigkeiten bei derWahl des Reiseziels. Nur knapp jede fünfte Frau (19 Prozent)sieht darin ein Problem.EINE WOHNUNG FÜR ZWEI: EINRICHTUNG UND ARBEITSTEILUNG LIEFERNZÜNDSTOFF- Ja, ich will - mit dir zusammenziehen! Ein wichtiger Schritt,auf den oft die eine oder andere Diskussion folgt. Zum Beispiel,welche Möbel ins neue Heim einziehen dürfen und welche aufkeinen Fall. Laut forsa birgt diese Auswahl für knapp jedendritten Befragten mit Partner (29 Prozent) Konfliktpotenzial.- Frauen sind dabei kompromissbereiter: Knapp jede vierte (24Prozent), die in einer Beziehung lebt, ist mit ihrem Partnerbeim Thema Einrichtung nicht immer einer Meinung. Bei denmännlichen Befragten sind es 34 Prozent.- Ist das gemeinsame Zuhause eingerichtet, lauert schon dienächste Bewährungsprobe: Wer übernimmt welche Aufgaben imHaushalt? 40 Prozent der Frauen, aber nur 28 Prozent der Männergeben an, dass bei der Aufgabenteilung Klärungsbedarf besteht.ZUSAMMEN HAUSHALTEN: ÜBER GELD SPRICHT MAN NICHT, STREITET SICHABER- Wer zahlt welchen Mietanteil? Gibt es eine gemeinsameHaushaltskasse? Wenn es ums Geld geht, sind viele Paare nachforsa-Ergebnissen geteilter Meinung: Ein Viertel (25 Prozent)berichtet von Meinungsverschiedenheiten beim Thema Finanzen.- Bei Altersvorsorge und Versicherungsschutz herrscht Einigkeit:Nur sechs Prozent der Paare in Deutschland sind bei diesenThemen anderer Meinung als ihre Partner.- Nicole Canbaz, Vorsorge-Expertin bei CosmosDirekt: "Bei allerHarmonie ist es wichtig, dass beide Partner vorsorgen. BesondersPaare mit Kindern sollten darauf achten, den Verdienstausfalldes Haupt- und auch des Nebenverdieners für den Notfallabzusichern."(1) Repräsentative Gesellschaftsstudie 2017 "Jetzt aber ich.Erwachsenwerden in Deutschland" des Meinungsforschungsinstituts forsaim Auftrag von CosmosDirekt. Im Juli 2017 wurden in Deutschland 2.006Bundesbürger ab 18 Jahren befragt, darunter 1.276 Personen mitPartner.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe:www.cosmosdirekt.de/faktencheck-unstimmigkeiten-partnerschaftWeitere Veröffentlichungen zu dieser und zu weiteren Umfragenfinden Sie unter: www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungenIhre Ansprechpartner:Sabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comStefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationTelefon: 089 5121-6100E-Mail: presse.de@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell