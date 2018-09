Faktencheck: Was Autofahrer im Großstadttrubel beachten sollten

Saarbrücken (ots) - 48 Prozent der Autofahrer hatten schon einmalein mulmiges Gefühl hinterm Steuer in größeren Städten. Das zeigteine repräsentative forsa-Umfrage (1) im Auftrag von CosmosDirekt,dem Direktversicherer der Generali in Deutschland.- Kfz-Versicherungsexperte Frank Bärnhof gibt Tipps für eineentspannte Fahrt durch Metropolen.Unbekannte Straßen, vorbeisausende Radfahrer und ein Wald ausVerkehrsschildern: Wer im dichten Verkehr vieler Großstädtevorankommen möchte, braucht vor allem starke Nerven und einen gutenOrientierungssinn. Frank Bärnhof, Kfz-Versicherungsexperte beiCosmosDirekt, erklärt, wie sich Autofahrer trotz Stress nicht aus derRuhe bringen lassen.GUTE VORBEREITUNG FÜR MEHR ORIENTIERUNG- Ob Wegweiser oder Informationstafel: Besonders auf unbekanntenStrecken ist die Vielzahl der Verkehrszeichen oft unübersichtlich.Laut Umfrage hat sich knapp die Hälfte der Autofahrer (48 Prozent)schon einmal durch den Schilderwald in der Großstadt verunsichertgefühlt. Knapp ein Drittel (31 Prozent) hatte schon einmalSchwierigkeiten mit der Orientierung.- Für Irritationen können auch Radwege, Straßenbahnschienen oderFahrspuren sorgen, die die Straße kreuzen. 24 Prozent der Befragtenhatten schon einmal Schwierigkeiten, sich mit der Fahrbahnführung inMetropolen zurechtzufinden.- Frank Bärnhof rät: "Um auf vielbefahrenen Straßen undunübersichtlichen Kreuzungen nicht die Orientierung zu verlieren,empfiehlt es sich, auf technische Hilfen wie Navigationsgerätezurückzugreifen. Ob neue Stadt oder bekannte Strecke, dieAssistenzsysteme unterstützen, entspannter durch den hektischenGroßstadtdschungel zu kommen."RUHE BEWAHREN BEI DER PARKPLATZSUCHE- Nur schnell den Wagen abstellen und dann Shoppen gehen? Das istin Großstädten meist kompliziert. Freie Parkplätze sind oft nurschwer zu finden. Kein Wunder, dass es ein Drittel der Befragten (33Prozent) vor dem Parken in der Stadt graut.- So mancher stellt seinen Wagen regelwidrig ab, doch sollten dieAutofahrer an die Konsequenzen denken: Über die Hälfte (58 Prozent)hat selbst schon einmal erlebt, ein Knöllchen fürs Falschparken zubekommen.- Wer keinen Strafzettel riskieren will, dem bleibt oft nur dasteure Parkhaus oder die Tiefgarage. Beide sorgen jedoch oft fürUnsicherheiten. 37 Prozent der Befragten haben sich schon einmalvor den engen Parkhäusern oder kleinen Stellplätzen gefürchtet.- Viele Parklücken sind für große Autos häufig sehr schmal. DasRisiko, den eigenen oder einen benachbarten Wagen zu beschädigen,steigt. Frank Bärnhof: "Hat der Autofahrer eineVollkasko-Versicherung abgeschlossen, kommt diese fürselbstverschuldete Schäden am eigenen Fahrzeug auf."- Bei fremden Fahrzeugen gilt: Wer einfach davonfährt, begehtFahrerflucht und macht sich dadurch strafbar. Es reicht nicht aus,nur einen Zettel mit Kontaktdaten an der Windschutzscheibe zuhinterlassen. Der Schadenverursacher muss auf den Fahrer desgeschädigten Fahrzeugs warten beziehungsweise die Polizeiverständigen.SOUVERÄN REAGIEREN BEI RADFAHRERN, FUßGÄNGERN UND CO.- Geringe Sicherheitsabstände und Drängeleien sind Ursachen füreinen hektischen Straßenverkehr in großen Städten. Das bedeutetStress für viele Autofahrer. Knapp ein Drittel der Befragten (31Prozent) macht das hohe Verkehrsaufkommen in Metropolen nervös.- Autofahrer empfinden mitunter auch andere Verkehrsteilnehmer wieFußgänger oder Fahrradfahrer als belastend. Jeder Vierte (25Prozent) hat sich bereits von ihnen in der Großstadt verunsichertgefühlt. Durch den Straßenbahnverkehr hatte jeder fünfte Befragte (20Prozent) schon einmal dieses Gefühl.- Frank Bärnhof rät zur Umsichtigkeit in Großstädten: "Autofahrersind nicht nur für ihre eigene Sicherheit verantwortlich, sondernauch für die der anderen Verkehrsteilnehmer. Besonders gegenüberRadfahrern und Fußgängern ist es wichtig, aufmerksam und vorsichtigzu agieren. Aber auch bei einem Straßenbahnverkehr, der durch vieleStädte führt, sollte man immer achtsam sein."(1) Repräsentative Umfrage "Kfz-Sicherheit" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImApril und Mai 2018 wurden 1.506 Autofahrer ab 18 Jahren in derBundesrepublik Deutschland befragt.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe:www.cosmosdirekt.de/faktencheck-verunsicherung-grossstadtWeitere Veröffentlichungen zu dieser und zu weiteren Umfragenfinden Sie unter: www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungenPressekontakt:Ihre AnsprechpartnerSabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comStefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationTelefon: 089 5121-6100E-Mail: presse.de@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell