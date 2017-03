Faktencheck: Von Spaßfahrern und grünen Engeln: Die Wahrheit über Männer und Frauen im Auto

Saarbrücken (ots) -- Männer fahren mit Fahrspaß und geben für Extras gerne auch etwasmehr aus.- Frauen pflegen eine innige Beziehung zu ihrem Auto und fahrenmit grünem Gewissen.Geht es nach gängigen Klischees beim Autofahren, können Männernicht zuhören und Frauen nicht einparken. Doch was stimmt wirklich?Drei repräsentative forsa-Studien im Auftrag von CosmosDirektbeleuchten das Verhältnis der Deutschen zu ihrem Fahrzeug.(1) Inwelchen Bereichen Männer vorausfahren, wann Frauen die wahrenMobilitätsexpertinnen sind und bei welchen Fragen die Geschmäckerauseinandergehen, zeigt der CosmosDirekt-Faktencheck.Nutzung: Männer fahren häufigerMänner sind mehr mit dem Auto unterwegs: 60 Prozent fahren mehrals 10.000 Kilometer und 20 Prozent sogar mehr als 20.000 Kilometerjährlich. Dagegen fahren 64 Prozent der Frauen höchstens 10.000Kilometer im Jahr.Autoliebe: Männer wollen Spaß, Frauen eine BeziehungFast wie im echten Leben: Das Klischee, Männer zögen denSpaßfaktor ernsthaften Absichten vor, bestätigt die Statistikzumindest in Sachen Auto. Für die Mehrheit der Männer (58 Prozent)steht der Fahrspaß im Vordergrund, während von den Frauen "nur" 42Prozent Autofahren mit Freude verbinden. Frauen pflegen dafür eineinnigere Beziehung zu ihrem Gefährt: 29 Prozent sprechen sogar mitihrem Auto; bei den Männern tun dies nur 14 Prozent. Zudem haben 15Prozent der Frauen ihrem vierrädrigen Freund einen Namen gegeben -und damit doppelt so häufig wie die befragten Männer (7 Prozent).Lieblingsfarbe: Bei Schwarz herrscht EinigkeitBei der Wahl der Autofarbe haben Frauen und Männer einengemeinsamen Favoriten: Schwarz soll es für die Mehrheit der Fahrer(47 Prozent) und Fahrerinnen (43 Prozent) sein. Rote Wagen sind beiFrauen beliebter (32 Prozent zu 24 Prozent), graue Fahrzeuge stehendagegen bei den Männern höher im Kurs (25 Prozent zu 20 Prozent).Ausstattung: Männer investieren mehrGerade für eine höhere Sicherheit sind Männer bereit, in dieAusstattung zu investieren. Sie würden eher einen Aufpreis für einAuffahrwarnsystem bezahlen als Frauen (51 Prozent zu 41 Prozent).Dasselbe gilt für ein Fahrstabilitätssystem (48 Prozent zu 34Prozent) sowie einen Abstandsregler (39 Prozent zu 30 Prozent). Voneinem Head-up-Display träumen 27 Prozent der Fahrer, aber nur 9Prozent der Fahrerinnen. Auch in Sachen Technik und Optik des Wagenssind Männer kauffreudiger. So würden sie eher als Frauen in einMultifunktionslenkrad investieren (49 Prozent zu 27 Prozent), in dieArt der Lackierung (32 Prozent zu 23 Prozent) oder besondere Felgen(20 Prozent zu 10 Prozent). Für Ausstattungsmerkmale wie eineSitzheizung (58 Prozent zu 52 Prozent), eine Einparkhilfe (56 Prozentzu 53 Prozent) oder ein integriertes Navigationsgerät (51 Prozent zu48 Prozent) wären Frauen hingegen mindestens ähnlich häufig wieMänner bereit, einen Aufpreis in Kauf zu nehmen.Digital unterwegs: Männer liegen vornMänner sind die Technikfreaks beim Thema Ausstattung - zumindesthinsichtlich ihrer Wünsche: Ihr Smartphone mit dem Autosynchronisieren möchten 19 Prozent der Männer, aber nur 14 Prozentder Frauen. Während 28 Prozent der Männer ein integriertesNavigationsgerät bevorzugen, sind es bei den Frauen 42 Prozent.Reparatur: Männer legen öfter Hand anGeht es darum, sein Auto selbst zu reparieren und zu warten,stimmt das Klischee, Frauen seien weniger aktiv. Die Batteriewechseln 32 Prozent der Männer im Gegensatz zu 11 Prozent bei denFrauen. Beim Austauschen der Leuchtmittel liegen Männer ebenso vorne(40 Prozent zu 18 Prozent). Der Reifenwechsel ist auch eindeutigmännliches Terrain - mit 40 Prozent im Vergleich zu 14 Prozent beiden Frauen. Diese technische Zurückhaltung zeigt sich auch bei derKenntnis des Spritverbrauchs gemäß Angaben des Herstellers: 71Prozent der Männer kennen diesen zumindest ungefähr (davon 35 Prozentgenau) - dagegen aber nur 60 Prozent der Frauen (davon 16 Prozentgenau).Umweltbewusstsein: Frauen fahren mit grünem GewissenFrauen sind die grünen Königinnen auf Deutschlands Straßen - imGegensatz zu Männern: 28 Prozent der Autofahrerinnen nutzen derUmwelt zuliebe häufiger den öffentlichen Nahverkehr, wogegen "nur" 18Prozent der Männer bereit sind, auf eine Fahrt im vierrädrigenBegleiter zu verzichten. Auch bei der Anschaffung des Wagens handelnFrauen deutlich umweltbewusster: 67 Prozent würden bewusst einenkleineren Wagen kaufen oder haben es bereits getan (23 Prozent).Männer legen hingegen mehr Wert auf Größe und PS-Zahl: Die Anzahl derumweltbewussten Autokäufer, die sich eine solche Kaufentscheidungvorstellen können, bleibt mit 49 Prozent deutlich hinter den Damenzurück. Obwohl es die Männer eigentlich besser wissen müssten: 95Prozent der Männer kennen den tatsächlichen Kraftstoffverbrauch ihresWagens, aber nur 82 Prozent der Frauen.(1) Bevölkerungsrepräsentative Umfrage "Sicherheit und Komfort imAuto" des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag vonCosmosDirekt. Im Mai 2016 wurden in Deutschland 1.004 Autofahrer ab18 Jahren befragt, die ein Auto im Haushalt besitzen.Bevölkerungsrepräsentative Umfrage "Bewusst fahren" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im Mai2016 wurden in Deutschland 2.004 Autofahrer ab 18 Jahren befragt, dieein Auto im Haushalt besitzen.