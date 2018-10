Faktencheck: Von Rasern und Dränglern - so gefährden Verkehrssünden die Sicherheit

Saarbrücken (ots) - Verkehrssünden gehören zum Alltag aufdeutschen Straßen, allen voran zu schnelles Fahren: Die Mehrheit derAutofahrer (95 Prozent) hält sich laut einer aktuellen forsa-Umfrage(1) im Auftrag von CosmosDirekt nicht immer ans Tempolimit.- Auf Platz zwei der schlechten Angewohnheiten: 83 Prozent derBefragten geben zu, nicht immer genügend Abstand zum Vordermanneinzuhalten.- Mehr als jeder dritte Autofahrer (35 Prozent) liest oderschreibt am Steuer auch mal Handy-Nachrichten.- Frank Bärnhof, Kfz-Versicherungsexperte bei CosmosDirekt,informiert über Risiken und Geldbußen, die Verkehrssünder inKauf nehmen.Zu schnell unterwegs, zu dicht aufgefahren, Blinker vergessen:Verstöße gegen die Verkehrsregeln sind auf deutschen Straßen an derTagesordnung. Das fand eine repräsentative forsa-Umfrage im Auftragvon CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland,heraus. Doch was viele als schlechte Angewohnheit am Steuer abtun,kann schnell gefährlich werden - und teuer, weiß Frank Bärnhof vonCosmosDirekt. Die fünf häufigsten Verkehrssünden deutscher Autofahrermit Tipps für eine sichere Fahrt:PLATZ 1: ICH GEB GAS, ICH WILL SPAßSpät dran oder die pure Lust an der Geschwindigkeit: 95 Prozentder Autofahrer halten sich nicht immer ans Tempolimit. Jeder Dritte(33 Prozent) gibt sogar zu, häufig oder sehr häufig zu schnellunterwegs zu sein. Dabei sind gerade die unter 30-Jährigen gerneschneller unterwegs als erlaubt (54 Prozent). "Viele Fahrerunterschätzen die Gefahr, in die sie sich und andere bringen, wennsie zu schnell fahren", sagt Frank Bärnhof. Laut Statistik sindTempoüberschreitungen der häufigste Grund für tödliche Unfälle aufdeutschen Straßen. (2) Entsprechend hoch fällt die Strafe aus: Beieiner Geschwindigkeitsüberschreitung von 21 bis 25 km/h fallen einPunkt in Flensburg sowie innerorts 80 Euro, außerhalb von Ortschaften70 Euro Bußgeld an. Am teuersten wird es für Raser, die außerortsmehr als 70 km/h zu schnell unterwegs sind: Sie müssen mit 600 Euro,zwei Punkten und drei Monaten Fahrverbot rechnen. (3)PLATZ 2: PLATZ DA FÜR DRÄNGLER!"Wenn's hinten knallt, gibt's vorne Geld": Von diesem Szenariolässt sich laut forsa-Studie kaum jemand abschrecken. 83 Prozent derdeutschen Autofahrer sagen, dass sie nicht immer genügend Abstand zuihrem Vordermann einhalten. Frank Bärnhof weiß, wann derSicherheitsabstand laut Straßenverkehrsordnung (StVO) stimmt: "DieEntfernung zum vorausfahrenden Wagen ist groß genug, wenn man auchdann hinter seinem Vordermann halten kann, sobald dieser plötzlichbremst." (4) Die Faustregel: Der Abstand sollte außerorts dem halbenTachostand und innerorts drei Pkw-Längen entsprechen. Bei schlechterSicht sollte man den doppelten Abstand einhalten. (5) Bärnhof:"Rücken Autofahrer ihrem Vordermann zu dicht auf die Stoßstange,riskieren sie nicht nur einen Auffahrunfall, sondern außerdem 400Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot."(6)PLATZ 3 UND 4: WEITSICHT UND BLINKEN SIND OFT GLÜCKSSACHEOb im dichten Stadtverkehr oder auf dunklen Landstraßen: WerGefahren frühzeitig erkennt, kann besser auf sie reagieren. Grundgenug, vorausschauend zu fahren. Doch 70 Prozent der deutschenAutofahrer gestehen, dies im Straßenverkehr nicht immer zu tun. FrankBärnhof rät, in jedem Fall defensiv unterwegs zu sein und auch beiangespannter Verkehrslage konzentriert zu bleiben: "Wervorausschauend und aufmerksam unterwegs ist, trägt dazu bei, Unfälleund Staus zu vermeiden." Sein Tipp für mehr Sicherheit hintermSteuer: Den Verkehr vor und hinter sich im Blick behalten,Sicherheitsabstand und Tempo an die Verkehrslage anpassen und fürandere vorhersehbar fahren. Zum Beispiel indem man den Blinker beimAbbiegen oder Spurwechsel setzt: Diese Regel befolgen 61 Prozent derdeutschen Autofahrer nach eigenen Aussagen nicht immer.PLATZ 5: NICHT OHNE MEIN HANDYTippen und senden statt auf die Straße blicken? Wer während derFahrt Nachrichten per Smartphone schreibt oder liest, kann sichweniger auf das Verkehrsgeschehen konzentrieren. Mehr als jederdritte Befragte (35 Prozent) geht dieses Risiko zumindest hin undwieder ein. Besonders Jüngere können nicht aufs Handy verzichten: 65Prozent der unter 30-jährigen Fahrer lesen und schreiben wenigstenshin und wieder Smartphone-Nachrichten. Mehr als jeder Fünfte (21Prozent) der Generation U30 tut dies beim Autofahren sogar häufig -und handelt damit grob fahrlässig, warnt Frank Bärnhof. "Wer seinHandy am Steuer in die Hand nimmt, ist abgelenkt vomVerkehrsgeschehen. Schon eine kurze Unaufmerksamkeit kann ausreichen,um einen Unfall zu verursachen und sich selbst und andere in Gefahrzu bringen." Außerdem drohen Autofahrern, die während der Fahrt beimBenutzen des Handys erwischt werden, Bußgelder von mindestens 100Euro und ein Punkt in Flensburg. (7)(1) Repräsentative Umfrage "Kfz-Sicherheit 2018" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im April und Mai 2018 wurden 1.506 deutsche Autofahrer ab 18 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland befragt.
(2) Statistisches Bundesamt: http://ots.de/5htgzY
(3) Bußgeldkatalog.org: www.bussgeldkatalog.org/geschwindigkeitsueberschreitung
(4) StVO.de: www.stvo.de/strassenverkehrsordnung/92-4-abstand
(5) StVO.de: Führerschein: www.stvo.de/79-information/305-fuehrerschein-regeln-faustformeln
(6) Bußgeldkatalog.org: www.bussgeldkatalog.org/sicherheitsabstand
(7) Bußgeldkatalog.org: www.bussgeldkatalog.de/handy