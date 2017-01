Faktencheck: Verseuchter Klick - Wer zahlt, wenn Erpresser-Software das Firmennetzwerk befällt?

Hamburg (ots) - Mal eben schnell in der Mittagspause die privatenMails gecheckt und schon ist es passiert: Was als harmlosesUrlaubsfoto der besten Freundin erschien, entpuppt sich plötzlich alsübler Verschlüsselungstrojaner, der sich nun rasend schnell im ganzenFirmennetzwerk ausbreitet. An die verschlüsselten Daten kommen dieBetroffenen - wenn überhaupt - erst nach Zahlung eines Lösegelds, dasoft in der Höhe von 100 bis 500 EUR liegt. Dazu fallenaußerplanmäßige Kosten für die zusätzlich erforderlichenIT-Leistungen und den Arbeitsausfall der Mitarbeiter an, die ersteinmal nicht mehr auf ihre Daten zugreifen können. MöglicheImageverluste treiben den finanziellen Schaden nochmals in die Höhe.Eine teure Angelegenheit! Je nach Firmengröße liegen die Ausgabenschnell im hohen fünf- bis sechsstelligen Bereich. Doch wer muss fürden Schaden aufkommen? ADVOCARD, der Rechtsschutzversicherer derGenerali in Deutschland erklärt, was Arbeitnehmer und Arbeitgeberbeachten müssen.Muss der Angestellte tatsächlich für den Schlamassel aufkommen?Antje Greschak, Juristin bei ADVOCARD: "In fast allen Fällentragen sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber eine Mitschuld.Letzterer ist gesetzlich dazu verpflichtet, das Firmennetzwerkausreichend zu sichern und eine Risikovorsorge zu treffen -insbesondere, wenn er die private Nutzung ermöglicht. So sindbeispielsweise Virensoftware und Firewall stets auf dem neuestenStand zu halten. Außerdem muss der Arbeitgeber seine Mitarbeiter aufdie Risiken im Netz aufmerksam machen und sie im Umgang damitschulen. Diese Verantwortung kann nicht auf die Mitarbeiterübertragen werden."Fristlose Kündigung?Inwieweit der Arbeitnehmer für den Schaden belangt werden kann,hängt davon ab, wie hoch sein fahrlässiges Verschulden eingestuftwird. Dazu muss im Einzelfall eine individuelle Haftungsquoteermittelt werden. Bei leichter Fahrlässigkeit fallen beispielsweisekeine Kosten für ihn an, bei mittlerer muss er einen Teil übernehmen.Nur bei grober Fahrlässigkeit oder wenn der Mitarbeiter tatsächlichvorsätzlich und wissentlich gehandelt hat, kann er möglicherweise fürden kompletten Schaden haftbar gemacht werden."Bei vorsätzlichen oder grob fahrlässigem Handeln können durchausweitreichende rechtliche Konsequenzen für den Arbeitnehmer entstehenbis hin zur fristlosen Kündigung: Sieht der Arbeitgeber einen klarenVerstoß gegen den Arbeitsvertrag oder ist das Vertrauensverhältnisnachhaltig gestört, so kann die sofortige Entlassung die Folge sein",erklärt Antje Greschak, Juristin bei ADVOCARD. Wichtig ist: Sobaldder Arbeitnehmer den Virenbefall bemerkt, ist er umgehend dazuverpflichtet, es seinem Arbeitgeber zu melden, so dassschnellstmöglich Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können. Das wirktsich auch positiv auf die Höhe der Haftungsquote aus.Streitfall "Job" - Mecklenburg-Vorpommern auf Platz 1Deutschlands größter Streitatlas verrät: In Deutschland streitenbesonders häufig Männer um arbeitsrechtliche Themen. ImBundesländervergleich liegen Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt,Thüringen und Hessen ganz vorne.Top 7 der Streitfälle 2014 zum ArbeitsrechtBundesland Total in Prozent* Anteil Männer Anteil Frauenin Prozent in ProzentMecklenburg-Vorpommern 17,3 60,4 39,6Sachsen-Anhalt 17,1 62,4 37,6Thüringen 16,8 61,4 38,6Hessen 16,1 65,1 34,9Brandenburg 15,4 59,2 40,8Hamburg 15,2 62,8 37,2Sachsen 14,9 61,7 38,3*Anteil der Streitfälle mit Streitursache "Arbeit" in Prozent(bundesweit: 14,2 Prozent / Anteil Männer: 64,3 Prozent; AnteilFrauen: 35,7 Prozent), aus allen von ADVOCARD ausgewertetenStreitfällen 2014.Weitere Streitursachen im Streitatlas: Privat, Verkehr &Mobilität, Wohnen & Mieten, Behörden & Verwaltung. 