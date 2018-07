Faktencheck: Urlaub - Drei Viertel der Deutschen sind in Ferienstimmung

Saarbrücken (ots) -- Laut der diesjährigen Trendumfrage "Sommerreisezeit 2018"(1) imAuftrag von CosmosDirekt planen 74 Prozent der Bundesbürger eineSommerreise. Italien ist dabei das Top-Auslandsziel fürAutourlauber.- Senioren geben gerne etwas mehr für die schönste Zeit des Jahresaus. So ein weiteres Ergebnis der Umfrage.- Was man beachten sollte, falls die Reise plötzlich abgesagt oderabgebrochen werden muss.Spitzenwetter sorgt für Spitzenstimmung und Urlaubslaune.CosmosDirekt hat die Reisepläne der Deutschen unter die Lupegenommen. Die wichtigsten Fakten auf einen Blick:So viele Deutsche fahren im Sommer weg:- 74 Prozent der Deutschen wollen in den Sommermonaten verreisen.Das sind 7 Prozentpunkte mehr als in der Saison 2017 (2).- Familien mit Kindern wünschen sich die Auszeit besonders stark:Vier von fünf (81 Prozent) kehren dem eigenen Zuhause denRücken.- Und auch jüngere Deutsche unter 30 Jahren sind in Urlaubslaune:Vier von fünf (80 Prozent) fahren weg.Das geben die Deutschen für ihren Urlaub aus:- 1.076 Euro lassen sich deutsche Urlauber ihren Sommerurlaubdurchschnittlich kosten.- Befragte ab 60 Jahren greifen tiefer ins Portemonnaie für ihreErholung: Ihr Budget für Meer, Berge und Co. liegt bei 1.338Euro pro Kopf.- Familien mit Kindern im Haushalt geben 860 Euro pro Person aus.So kommen die Deutschen ans Ziel:- Nach wie vor ist das Auto das beliebteste Transportmittel derUrlauber: 66 Prozent setzen sich hinters Steuer, um in denSommerurlaub zu fahren.- 38 Prozent wählen den Flieger und 16 Prozent die Bahn.- Gut die Hälfte der Autourlauber (53 Prozent) verbringt denUrlaub in Deutschland. 13 Prozent stehen auf Dolce Vita undfahren nach Italien. Österreich liegt auf Platz drei derUrlaubsfavoriten (8 Prozent).Der Urlaubstipp vom Versicherungsexperten: "Vor allem wer eineteure Reise geplant hat, sollte über eine Reiserücktritt- undAbbruchversicherung nachdenken. Sie hilft, falls der Urlaub wegeneiner Krankheit oder eines Notfalls in der Familie nicht angetretenwerden kann oder früher abgebrochen werden muss", sagt SebastianDietze. "Für sportlich Aktive ist zudem eine Unfallversicherungsinnvoll. Sie kommt beispielsweise auch für unfallbedingteBergungskosten auf und springt finanziell ein, wenn der Versichertemit anhaltenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu kämpfen hat."forsa-Umfragen zu den Reisegewohnheiten der Deutschen:(1) Repräsentative Trendumfrage "Sommerreisezeit 2018" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImApril und Mai 2018 wurden in Deutschland 1.510 Bundesbürger ab 18Jahren befragt.(2) Repräsentative Umfrage "Sommerurlaub 2017" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImJuni 2017 wurden in Deutschland 1.554 Bundesbürger ab 18 Jahrenbefragt.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/faktencheck-sommerurlaub-2018Weitere Veröffentlichungen zu dieser und zu weiteren Umfragenfinden Sie hier:https://www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungen/Pressekontakt:Ihre AnsprechpartnerSabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comStefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationTelefon: 089 5121-6100E-Mail: presse.de@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell