Faktencheck: Studie - Deutsche sind gesundheitsbewusster nach Wendepunkten im Leben

Saarbrücken (ots) -- Wendepunkte im Leben besitzen starkes Veränderungspotenzial, wieeine repräsentative forsa-Studie im Auftrag von CosmosDirektbestätigt.- 63 Prozent der Bundesbürger ernähren sich seit einem wichtigenWendepunkt bewusster, 60 Prozent bewegen sich mehr und 58Prozent gehen regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen.Ob Krankheit, Hochzeit, Kind oder Existenzgründung: Wendepunkte imLeben verändern oftmals nicht nur das Verantwortungsgefühl oderVerhalten - sie können auch das Gesundheitsbewusstsein nachhaltigbeeinflussen. Was sich konkret durch einschneidende Ereignisse imLeben wandelt und wie Frauen und Männer mit dem Thema unterschiedlichumgehen, hat eine repräsentative forsa-Studie im Auftrag vonCosmosDirekt untersucht.(1)Genuss in MaßenObst und Gemüse statt süßer Sünden: Laut Studie ernähren sich seiteinem Wendepunkt im Leben knapp zwei Drittel der Bundesbürger (63Prozent) gesünder. Das Extra-Glas Wein hat für 60 Prozent derBefragten ausgedient - die deutliche Mehrheit der Deutschen achtetseit dem auf ihren Alkoholkonsum. Bewusstes Abnehmen betreiben 44Prozent. Knapp ein Drittel (31 Prozent) hat - ausgelöst durch eineinschneidendes Ereignis im Leben - mit Rauchen aufgehört.Mehr BewegungTreppen steigen statt Aufzug: Rund 60 Prozent der Deutschen gebenan, sich seit einem Wendepunkt im Leben mehr im Alltag zu bewegen. 46Prozent treiben darüber hinaus mehr Sport. 34 Prozent üben wenigergefährliche Sportarten aus.Weniger Risiko und regelmäßige VorsorgeAuf die Strategie, Gefahren zu vermeiden, setzen viele Deutscheseit einem Wendepunkt in ihrem Leben. Vorsichtiger im Straßenverkehrwurden nach eigener Einschätzung 57 Prozent der Befragten. 58 Prozentgehen fortan regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen. Lediglich 6Prozent der Befragten geben an, dass sie bislang noch keinenWendepunkt im Leben hatten, der sie zu mehr Gesundheitsbewusstseinbewegt hätte.Frauen sind das gesundheitsbewusstere GeschlechtNach einem Wendepunkt im Leben ernähren sich Frauen deutlichbewusster als Männer (67 Prozent vs. 59 Prozent). Sie bewegen sich imAlltag häufiger (63 Prozent vs. 58 Prozent) und gehen deutlich öfterzur Vorsorgeuntersuchung (67 Prozent vs. 49 Prozent). Nicole Canbaz,Vorsorgeexpertin von CosmosDirekt, betont den positiven Effektgesundheitsbewussten Verhaltens: "Sich verstärkt auf Fitness undbewusste Ernährung zu fokussieren, kann das allgemeine Wohlbefindensteigern und die Gefahr von Herz-Kreislauf-Erkrankungen reduzieren.Dennoch sollte man auch an Vorsorgepolicen wie eineRisikolebensversicherung und einen Berufsunfähigkeitsschutz denken,um der Familie oder dem Partner finanzielle Sicherheit zu geben,sofern einem doch etwas Unvorhersehbares durch Unfall oder Krankheitpassiert."(1) Bevölkerungsrepräsentative Studie "Wer, wenn nicht ich? -Verantwortung in Deutschland" des Meinungsforschungsinstituts forsaim Auftrag von CosmosDirekt. Im Juni 2016 wurden in Deutschland 2.000Personen ab 18 Jahren befragt.