Faktencheck: Sommerurlaub - Deutsche setzen auf Sicherheit ihres Reiselandes

Saarbrücken (ots) -- Laut einer aktuellen forsa-Umfrage (1) von CosmosDirektbeeinflusst die politische Situation im Zielland dieReiseplanung.- Knapp die Hälfte der Deutschen (46 Prozent) meiden bestimmteUrlaubsziele, weil sie sich dort nicht sicher fühlen.Ist mein Urlaubsland sicher? Wie sieht die aktuelle Lage vor Ortaus? Fragen, die sich heutzutage viele Deutsche stellen, bevor siesich für ein Reiseziel entscheiden. Inwieweit die Urlaubsplanung vonder globalen Sicherheitslage beeinflusst wird, belegt eine aktuelleforsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer derGenerali in Deutschland.Nachrichtenlage entscheidet bei der UrlaubsplanungUrlaub ist die schönste Zeit des Jahres - darin sind sich diemeisten einig. Doch ganz unbeschwert wird das Reiseziel nicht immerausgesucht. Die aktuelle politische Situation stellt einen wichtigenFaktor bei der Wahl des Urlaubsortes dar. Eine Vielzahl derBundesbürger informiert sich deshalb vorab über die aktuellenEreignisse in ihrem Reiseland. Die Medien stellen die wichtigsteInformationsquelle dar: 43 Prozent der Befragten geben an, dieNachrichtenlage über das Zielland zu beobachten. Mit denWarnhinweisen des Auswärtigen Amtes beschäftigt sich jeder Vierte (25Prozent) im Vorfeld.Zwei Drittel meiden unsichere LänderIm Urlaub wollen die meisten Deutschen keine Risiken eingehen:Fast zwei Drittel (65 Prozent) der Befragten meiden bestimmte Länderoder Städte aufgrund der politischen Lage vor Ort. Für knapp dieHälfte (46 Prozent) kommen einige Urlaubsziele nicht infrage, weilsie sich dort nicht sicher fühlen. Für immerhin 31 Prozent derBefragten heißt es ohne langes Überlegen: "Zu Hause ist es doch amschönsten." Sie entscheiden sich für Urlaub in Deutschland, weil derfür sie sicher und verlässlich ist.(1) Repräsentative Umfrage "Sommer 2017" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImJuni 2017 wurden in Deutschland 1.554 Bundesbürger ab 18 Jahrenbefragt.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir um Quellenangabe:www.cosmosdirekt.de/veroeffentlichungen/sommerurlaub-221298/Informationen rund um CosmosDirekt gibt es im Internetunter: www.cosmosdirekt.dePressekontakt:Ihre AnsprechpartnerStefan GöbelLeiter Externe KommunikationGenerali Deutschland AGTelefon: 089 5121-6100E-Mail: stefan.goebel@generali.comSabine GemballaExterne Kommunikation CosmosDirektGenerali Deutschland AGTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell