Faktencheck: So schützen sich Autofahrer vor Schäden durch Fremdeinwirkung

Saarbrücken (ots) - Laut einer aktuellen forsa-Umfrage (1) imAuftrag von CosmosDirekt lassen 87 Prozent der Autofahrer keineWertgegenstände im Fahrzeug liegen, um sich vor möglichem Diebstahlzu schützen.- Um zum Beispiel Parkrempler und Kratzer vorzubeugen, meidetjeder fünfte Autofahrer (21 Prozent) enge Parkhäuser.Ob gestohlenes Navigationsgerät, verbeulte Karosserie oderzerkratzter Lack: Für jeden Autofahrer ist es ein Schreck, wenn ersein geparktes Fahrzeug nicht wie gewohnt vorfindet. Mit denrichtigen Vorsichtsmaßnahmen vermeiden sie solche Ärgernisse imVorhinein. Frank Bärnhof, Kfz-Versicherungsexperte bei CosmosDirekt,klärt über die unterschiedlichen Verhaltensweisen zum Schutz vorSchäden durch Fremdeinwirkung auf und gibt wichtige Tipps, die jederAutofahrer beachten sollte.SCHUTZ VOR DIEBSTAHLBei acht Prozent der befragten Autofahrer haben Diebe schon einmalWertgegenstände aus dem Auto entwendet. Oft brauchen die Langfingernur einen kurzen Moment. Da reicht es schon, dass das Auto nur kurzin einer Nebenstraße geparkt wurde. Bei der Wiederkehr sindDigitalkamera und Navigationsgerät verschwunden. Egal, ob dieWertsachen gut sichtbar auf dem Beifahrersitz lagen oder imHandschuhfach versteckt. Frank Bärnhof warnt: "Smartphone,Portemonnaie und Co. sollten niemals im Auto zurückbleiben. Ein Blickins Wageninnere kann direkter Anreiz für Täter sein, dieoffensichtlich platzierten Wertsachen zu entwenden. Aber auchversteckte Wertsachen stellen für Diebe kein Hindernis dar."Gut 87 Prozent aller Befragten lassen bereits keineWertgegenstände im Wagen liegen. Gut die Hälfte aller Autofahrer (57Prozent) nutzen als zusätzlichen Diebstahlschutz die eigene Garageoder ein abgeschlossenes Grundstück. Das Risiko, Opfer einesDiebstahls zu werden, lässt sich ebenfalls minimieren, wenn das Autoauf öffentlichen überwachten Parkplätzen abgestellt wird. 18 Prozentaller Befragten parken ihren Wagen vorzugsweise dort.FOLGENDE VERSICHERUNG GREIFT BEI DIEBSTAHLTrotz aller Vorsicht kann es dennoch zu einem Diebstahl kommen.Dann ist der Ärger groß und die Wahrscheinlichkeit gering, dieWertsachen wiederzubekommen. Doch welche Versicherung kommt für denSchaden auf? "Über die Kfz-Teilkaskoversicherung sind nur festeingebaute Fahrzeug- oder Zubehörteile wie das Radio oder einintegriertes Navigationsgerät abgesichert", erklärt Frank Bärnhof.Seine Empfehlung: "Wertsachen wie etwa Bargeld, Laptop oderSmartphone sollten nicht im Auto liegen gelassen werden. Denn überdie Hausratversicherung ist der Diebstahl von Wertsachen aus dem Autoin der Regel nicht mitversichert."SCHUTZ VOR PARKREMPLERNOb Delle oder Schramme - vier von fünf der befragten Autofahrer(82 Prozent) mussten sich schon einmal über einen Sachschaden durchFremdeinwirkung ärgern. 57 Prozent hatten bereits Dellen in derKarosserie und 52 Prozent Kratzer im Lack. Insbesondere im dichtenStadtverkehr mit engen Parkhäusern und Stellplätzen ist das keineSeltenheit. Durch die schlechte Beleuchtung und engen Fahrgassen inParkhäusern ist die Gefahr, dort das eigene Auto beschädigtvorzufinden, besonders hoch.21 Prozent der Befragten meiden deshalb enge Parkhäuser, um daseigene Auto vor möglichen Schäden zu schützen. Als reineVorsichtsmaßnahme parken 15 Prozent der befragten Autofahrer auch mitVorliebe so, dass der eigene Wagen nicht direkt neben einem anderenAuto steht.DIE RICHTIGE ABSICHERUNG IM SCHADENFALLOb im Parkhaus oder auf dem Supermarkt-Parkplatz: Kratzer undSchrammen nach einem Parkplatzrempler sind keine Einzelfälle. Werseinen Wagen beschädigt vorfindet, kann sich jedoch im Normalfall aufdie Kfz-Haftpflichtversicherung des Unfallverursachers verlassen.Diese kommt für die entstehenden Reparaturkosten auf. "Wichtig istes, unverzüglich auch die eigene Kfz-Versicherung über den Schaden zuinformieren - auch, wenn Sie keine Schuld am Parkrempler tragen", soFrank Bärnhof. "Sollte der Unfallfahrer Fahrerflucht begangen haben,hilft eine Vollkaskoversicherung, die auch Schäden durch unbekannteDritte abdeckt."(1) Repräsentative Umfrage "Kfz-Sicherheit" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImApril und Mai 2018 wurden in Deutschland 1.506 Autofahrer über 18Jahren befragt.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir um Quellenangabe:www.cosmosdirekt.de/faktencheck-schutz-vor-fremdeinwirkungWeitere Veröffentlichungen zu dieser und zu weiteren Umfragen findenSie unter:www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungenIhre Ansprechpartner:Sabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comStefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationTelefon: 089 5121-6100E-Mail: presse.de@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell