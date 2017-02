Faktencheck: Lieb und teuer - Wofür Deutsche beim Auto zahlen

Saarbrücken (ots) -- Auf welche Kosten beim Autokauf geachtet wird.- Männer geben mehr für Sonderausstattung aus.- So viel kosten die Pflege und Instandhaltung.Des Deutschen liebstes Kind: Das Auto hat für die Bundesbürgernach wie vor großen Stellenwert. Deshalb lassen Autofahrer sich ihrenWagen auch einiges kosten - sowohl bei der Anschaffung als auch beider Unterhaltung. Eine repräsentative forsa-Umfrage im Auftrag vonCosmosDirekt zeigt, wann Autobesitzer bereitwillig ihren Geldbeutelöffnen und wo sie lieber sparen.(1)Worauf es beim Autokauf ankommtSo sorgfältig die Deutschen ihr Auto pflegen, so bedacht gehen sieauch bei der Modellwahl vor. Welches Gefährt es letztlich in dieGarage schafft, hängt von verschiedenen Faktoren ab. An erster Stellesteht unangefochten der Kaufpreis: Für 89 Prozent der Befragtenspielt dieser eine große Rolle bei der Wagenanschaffung. Jedoch istgerade beim langjährigen Gebrauchsgegenstand Auto Weitsicht gefragt -das wissen auch die Käufer. So landen die Kraftstoffkosten (68Prozent) auf Platz zwei der wichtigsten Entscheidungsfaktoren,gefolgt von Kosten für Wartung und Reparatur (61 Prozent). Indesspielt die Höhe der Kfz-Versicherungsbeiträge für 58 Prozent derAutofahrer eine große Rolle bei der Wagenanschaffung.Sonderausstattung ist MännersacheIst die Fahrzeugwahl getroffen, geht es an die Ausstattung: DerFahrkomfort wäre für die Autofahrer am häufigsten einen Aufpreis beimAutokauf wert. Mehr als zwei Drittel der Befragten (69 Prozent)würden beim Autokauf für eine Klimaautomatik tiefer in die Taschegreifen. Auch für eine Sitzheizung wären 55 Prozent der Fahrerbereit, mehr Geld auszugeben. Ähnlich wichtig ist ihnen dieautomatische Hilfe beim Einparken - mehr als jeder Zweite würde fürden Helfer einen Aufpreis zahlen (54 Prozent). Erst danach werdenSicherheits-Extras wie Auffahrwarner bzw. Notbremsassistenten (46Prozent), Fahrstabilitätssystem (41 Prozent) oder Abstandsregler (34Prozent) gewählt. Generell gilt: Beim Kauf von Sonderausstattungwürden sich Männer eher etwas gönnen als Frauen. Dies trifftbesonders bei Multifunktionslenkrad, Tempomat und Xenon- oderLED-Scheinwerfer zu. Ein besonderes Audiosystem und Sportfahrwerkwären Männern und jüngeren Autofahrern unter 30 Jahrenüberdurchschnittlich häufig einen Aufpreis wert.Nach dem Fahrzeugkauf: So viel kostet die InstandhaltungDie Anschaffung eines Wagens will gut überlegt sein, denn dieserbringt neben dem Kaufpreis auch erhebliche Pflege- undInstandhaltungskosten mit sich. Ein Großteil der Autobesitzer (40Prozent) gibt an, im letzten Jahr 100 bis 500 Euro für die Autopflegeund -instandhaltung ausgegeben zu haben. Ein Drittel (34 Prozent) gabdafür zwischen 500 und 1.000 Euro aus. Fast jeder fünfte (18 Prozent)Autofahrer knackte bei den Kfz-Unterhaltungskosten sogar die1.000-Euro-Grenze. Unter 100 Euro blieben im letzten Jahr lediglich 6Prozent der Wagenbesitzer.(1) Bevölkerungsrepräsentative Umfrage "Sicherheit und Komfort imAuto" des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag vonCosmosDirekt. Im Mai 2016 wurden in Deutschland 1.004 Autofahrer ab18 Jahren befragt, die ein Auto im Haushalt besitzen.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/faktencheck-autosInformationen rund um CosmosDirekt gibt es im Internet unterwww.cosmosdirekt.deIhre Ansprechpartner:Stefan GöbelLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: 0681 966-7100Telefax: 0681 966-6662E-Mail: stefan.goebel@cosmosdirekt.deSabine GemballaUnternehmenskommunikationTelefon: 0681 966-7560Telefax: 0681 966-6662E-Mail: sabine.gemballa@cosmosdirekt.deOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell