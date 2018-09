Faktencheck: Kfz-Umfrage - was deutsche Autofahrer verunsichert

Saarbrücken (ots) - Laut einer aktuellen forsa-Umfrage (1) imAuftrag von CosmosDirekt hatten 79 Prozent aller Autofahrer schoneinmal Angst bei einem riskanten Überholmanöver von Motorradfahrernauf Landstraßen.- Auch schlechte Sichtverhältnisse (78 Prozent) und Baustellen aufder Autobahn (62 Prozent) bereiten Autofahrern ein mulmiges Gefühl.CosmosDirekt-Experte Frank Bärnhof gibt Tipps für eine sichereFahrt.Baustellen, plötzlicher Stau oder unübersichtliche Fahrbahn: Wiesicher fühlen sich deutsche Autofahrer im Straßenverkehr? Laut einerrepräsentativen forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt, demDirektversicherer der Generali in Deutschland, hatten 79 Prozentaller Autofahrer schon einmal Angst oder ein mulmiges Gefühl beiriskanten Überholmanövern von Motorradfahrern. Frank Bärnhof,Kfz-Versicherungsexperte von CosmosDirekt, nennt die größtenUnsicherheitsfaktoren und erklärt, wie sich Autofahrer inrisikoreichen Verkehrssituationen richtig verhalten.DER EINFLUSS VON ANDEREN VERKEHRSTEILNEHMERNWenn sich Biker oder Fahrradfahrer im Straßenverkehrunvorhersehbar verhalten, stockt vielen der Atem: Angst oder einmulmiges Gefühl hatten die meisten befragten Autofahrer (79 Prozent)schon einmal bei riskanten Überholmanövern von Motorradfahrern. AuchBiker, die sich im Stau zwischen den Fahrspuren durchschlängeln,haben bei mehr als der Hälfte der Befragten (57 Prozent) schonUnbehagen ausgelöst. Ebenso verunsichert sie riskantes Verhalten vonFahrradfahrern (74 Prozent). Mit ihrer schmalen Silhouette und derhöheren Wendigkeit stellen Fahrradfahrer eine potenzielleGefahrenquelle dar - und werden von elf Prozent der befragtenAutofahrern explizit als größtes Sicherheitsproblem im Straßenverkehrgenannt. Frank Bärnhof empfiehlt daher vorausschauendes Fahren:"Wichtig ist es, beispielsweise beim Rechtsabbiegen an denSchulterblick zu denken, damit Motorrad- oder Fahrradfahrer nicht imtoten Winkel übersehen werden."UNSICHERHEITSFAKTOREN AUF DER AUTOBAHNEin gängiges Szenario auf deutschen Schnellstraßen: Fahrbahnensind ganz oder teilweise gesperrt und der Verkehr verläuft auf engenSpuren. Darüber hinaus können die unübersichtliche Streckenführungoder ungeduldige Drängler die Fahrt erschweren. So haben knapp zweiDrittel aller Autofahrer (62 Prozent) bei Baustellen auf der Autobahnschon einmal "Angst" oder ein "mulmiges Gefühl" gehabt. Bei Frauensind es sogar 72 Prozent, bei den Männern dagegen nur 53 Prozent.Eine Ursache für Unfälle innerhalb von Baustellen ist häufig, dassAutofahrer zu schnell unterwegs sind und die Gefahr unterschätzen.Frank Bärnhof: "Deshalb gilt es, sich im Zweifel eher auf der rechtenSpur einzuordnen und das Tempo zu drosseln. Von Dränglern sollte mansich nicht zu überhöhter Geschwindigkeit verleiten lassen."SCHLECHTE SICHT BEI DER FAHRTNebel über den Straßen, Starkregen oder frühe Dunkelheit: Geradein der herbstlichen Jahreszeit haben Autofahrer häufig mitschlechteren Sichtverhältnissen zu rechnen. Laut forsa-Umfragefühlten sich mehr als drei Viertel aller Autofahrer (78 Prozent)schon einmal durch schlechte Sicht verunsichert. Eine Nebelfahrtführt nicht nur zu Bedenken hinterm Steuer, sondern birgt aucherhebliches Gefahrenpotenzial für alle Verkehrsteilnehmer. Vordermannund Verkehrshindernisse sind schwerer zu erkennen. Wie Autofahrer imNebel den Durchblick behalten, weiß Frank Bärnhof: "Rechtzeitig dasAbblendlicht einschalten und sich nicht auf die automatischeFahrzeugbeleuchtung verlassen. Dann ist es wichtig, das Tempoanzupassen, ausreichend Abstand zu halten sowie auf Landstraßen nichtzu überholen. Bei schlechter Sicht sollten sich Autofahrer an dieFaustformel 'Sichtweite gleich Fahrgeschwindigkeit' halten. Kann manbeispielsweise nur 50 Meter weit sehen, sollte auch nicht schnellerals 50 km/h gefahren werden."UNSICHERHEITSFAKTOREN BEI JUNGEN AUTOFAHRERNEin weiteres Ergebnis der Umfrage: Während sich einigeFührerscheinneulinge voller Übermut auf die Straßen begeben,beschleicht viele Fahranfänger die Unsicherheit. Überdurchschnittlichoft äußert sich bei jungen Autofahrern zwischen 18 und 29 Jahren dieAngst auf unbekannten Strecken (42 Prozent), bei Fahrten auf engenkurvigen Straßen (56 Prozent) sowie bei Überholmanövern (63 Prozent)."Das Sicherheitsempfinden ist stark subjektiv und hängt auch von derEinschätzung des eigenen Fahrvermögens ab", erklärt Frank Bärnhof."Autofahrer sollten sich stets den äußeren Gegebenheiten anpassen.Bei unklarer Verkehrslage, vor unübersichtlichen Stellen, beiAquaplaning-Gefahr, schlechter Witterung oder ungenügender Sichtsollte nicht überholt werden. Dies gilt sowohl für Anfänger, als auchgeübte Fahrzeugbesitzer."(1) Repräsentative Umfrage "Kfz-Sicherheit" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImApril und Mai 2018 wurden 1.506 Autofahrer ab 18 Jahren in derBundesrepublik Deutschland befragt.