Faktencheck: Forsa-Studie zeigt: So gesund leben die Deutschen

Saarbrücken (ots) - Es muss nicht unbedingt das Fitnessstudiosein: Wie stark die Deutschen auf verschiedene Methoden einergesundheitsbewussten Lebensweise setzen, zeigt eine repräsentativeforsa-Studie (1) im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversichererder Generali in Deutschland. Wenn es um eine gesundheitsbewussteLebensführung geht, sind Frauen den Männern leicht voraus.Kleine Workouts mit großer WirkungDen ganzen Tag vor dem Rechner sitzen und "einrosten" - das kommtfür die meisten Deutschen nicht infrage. Im Gegenteil: Bewegungspielt im Alltag eine große Rolle. Laut Studie nimmt die überwiegendeMehrheit (81 Prozent) öfter mal die Treppe statt des Aufzugs. Frauenliegen dabei leicht in Führung (84 Prozent) vor den Männern (79Prozent).Bewusste Ernährung hält fitFrische Lebensmittel verwenden, viel Wasser trinken und auf Fettverzichten: Eine ausgewogene Ernährung ist zentraler Bestandteileiner gesunden Lebensweise. Zur Unterstützung hat die DeutscheGesellschaft für Ernährung zehn Regeln formuliert, die dabei helfensollen, genussvoll und gesund zugleich zu essen.(2) Der forsa-Studiezufolge sehen das vor allem Frauen so: 86 Prozent geben an, sichüberwiegend gesund zu ernähren. Bei den Männern sind es 72 Prozent.Sport als ErgänzungNeben ausreichend Bewegung im Alltag und gesunder Ernährung sollteauch der Sport nicht zu kurz kommen. Mehr als die Hälfte derDeutschen (57 Prozent) gibt an, regelmäßig Sport zu treiben. Dabeibegegnen sich Frauen und Männer auf Augenhöhe: Mit 58 Prozent derMänner und 56 Prozent der Frauen sind beide Geschlechter etwa gleichaktiv. Besonders sportbegeistert sind die 18- bis 29-Jährigen. ZweiDrittel (67 Prozent) dieser Altersgruppe trainieren nach eigenenAngaben regelmäßig.Regelmäßige Gesundheits-Check-ups sind wichtig"Gesund sein und es auch bleiben" - dieses Motto steht bei Frauendeutlich höher im Kurs als bei Männern: An Vorsorgeuntersuchungennehmen fast vier von fünf Frauen (78 Prozent) teil, Männer habendemgegenüber mit 51 Prozent noch Nachholbedarf. Regelmäßige Check-upssind wichtig, um mögliche Krankheiten frühzeitig erkennen undbehandeln zu können bzw. chronischen Erkrankungen vorzubeugen.Bonus-Programme motivieren zu gesundheitsbewusstem LebenManche Krankheiten - etwa Herz-Kreislauf-Leiden - erhöhen dasRisiko eines vorzeitigen Todes, gesundheitsfördernde Maßnahmen undVorsorgeuntersuchungen können dieser Gefahr entgegenwirken.Zusätzliche Motivation bieten immer mehr Versicherer durch Produkte,mit denen man finanzielle- und gesundheitliche Vorsorge verbindenkann. So bietet etwa CosmosDirekt mit dem Generali-Vitality-Programmerstmalig seinen Kunden die Möglichkeit, bei gesundheitsbewusstemVerhalten eine Rückerstattung von Risikolebensversicherungsbeiträgenzu erhalten. Zusätzlich können Preisvorteile bei Kooperationspartnernerworben werden.(1) Bevölkerungsrepräsentative Studie "Wer, wenn nicht ich? -Verantwortung in Deutschland" des Meinungsforschungsinstituts forsaim Auftrag von CosmosDirekt. Im Juni 2016 wurden 2.000 Personen ab 18Jahren befragt. Mehrfachnennungen möglich.(2) Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V.: www.dge.de/ernaehrungspraxis/vollwertige-ernaehrung/10-regeln-der-dge/