Faktencheck: Fitness-Check - So sportlich sind die Deutschen

Saarbrücken (ots) - Fahrradfahren, Joggen, Schwimmen: Für dieseSportarten kommen Bundesbürger am liebsten in Bewegung. Wie lange,wie oft und zu welcher Tageszeit sie vorzugsweise ins Schwitzenkommen, zeigt eine aktuelle forsa-Umfrage (1) im Auftrag vonCosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland. Diewichtigsten Ergebnisse im Überblick:Lieblingssportarten: Fahrradfahren, Joggen und SchwimmenDer für die Deutschen interessanteste Sport ist Fußball.(2) Fürdie eigene Sportlichkeit spielt er dagegen kaum eine Rolle, nur 4Prozent der Deutschen spielen selbst regelmäßig Fußball. Deutlichlieber als Bälle treten die Befragten in die Pedale: Fahrradfahrenbelegt Platz eins der Lieblingssportarten mit 27 Prozent, gefolgt vonJoggen (17 Prozent) und Schwimmen (16 Prozent). Der eigentlicheSieger scheidet dagegen wegen Unsportlichkeit aus: 29 Prozent derDeutschen geben an, keine Sportart regelmäßig auszuüben.Durchschnitts-Pensum: Mehr als vier Stunden pro WocheSportlichkeit zählt zu den Attributen, mit denen sich Menschenbesonders gerne schmücken - aber ohne Fleiß kein Preis. Wer sichhierzulande "sportlich" nennt, trainiert laut Umfragedurchschnittlich mehr als 4 Stunden pro Woche. Männer sind mit 4,5Stunden Trainingszeit etwas aktiver als Frauen (3,9 Stunden). Dabeiist die Bewegungs-Bereitschaft nicht immer nur eine Frage derWillensstärke, sondern auch der zeitlichen Kapazitäten. Wartet etwader Nachwuchs zu Hause, sinkt die Fitnesszeit. So sind Eltern mit 3,5Stunden pro Woche im Schnitt weniger aktiv als Erwachsene ohne Kinder(4,4 Stunden).Beliebteste Sport-Frequenz: Zwei Trainingstage pro WocheAbendessen mit der Familie, ein gemeinsamer Kinobesuch mitFreunden oder einfach mal wieder auf der Couch entspannen: Ein langerTag verdient einen schönen Ausklang. Das sehen auch die Deutschen so,zumindest an fünf Tagen in der Woche. An den zwei verbleibenden Tagenrafft sich fast jeder dritte Sportaktive (30 Prozent) zuJoggingrunden, Fitnesskursen und Co. auf - ob am Wochenende oderwerktags. Vielen ist das nicht genug. Einen dritten Aktiv-Tag legtmehr als jeder fünfte Sportler (22 Prozent) ein, während 11 Prozentauf vier Trainingstage kommen und 13 Prozent sogar auf mehr als vier.Nur 4 Prozent der Fitnessfans geben an, seltener als einmal pro Wochezu trainieren.Trainingszeitpunkt: Müßiggang am Mittag, Vollgas am AbendDer frühe Vogel fängt nicht nur den Wurm, er tut auch etwas fürden Körper. Jeder vierte sportlich aktive Bundesbürger (25 Prozent)wird dem Ruf des deutschen Frühaufstehers gerecht und absolviert seinTraining werktags noch am Morgen. Das gilt besonders für Befragteüber 60 Jahren und sehr aktive Sportler. Noch beliebter (41 Prozent)ist allerdings der Feierabend zum Auspowern. Zur Mittagszeit dagegenbleibt die Sporttasche meist im Schrank: Nur fünf Prozent nutzen ihreMittagspause für ein Duell mit dem inneren Schweinehund.Sport gegen Bares: Mit Bewegung Versicherungsbeiträge senkenFür die Gesundheit, den Astralkörper oder zum Abbau von Stress:Fitness-Motive gibt es viele. Jetzt kommt ein weiteres Argumenthinzu. Sportaktive haben die Möglichkeit, sich ihren Einsatz vergütenzu lassen. Damaris Kleist, Vitality-Expertin bei CosmosDirekt, sagt:"Immer mehr Versicherer belohnen Sportaktive für ihren Einsatz - etwain Form von Bonussystemen oder gesundheitsfördernden Angeboten." Sobietet etwa CosmosDirekt mit dem Generali-Vitality-Programm erstmaligseinen Kunden die Möglichkeit an, bei gesundheitsbewusstem Verhalteneine Rückerstattung von Risikolebensversicherungsbeiträgen zuerhalten. Zusätzlich können Preisvorteile bei Kooperationspartnernerworben werden.(1) Repräsentative Umfrage "Vitality 2017" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImJuli 2017 wurden in Deutschland 1.505 Bundesbürger ab 18 Jahrenbefragt, darunter 1.067 Personen, die regelmäßig Sport treiben.(2) Statista: http://ots.de/8kIuzB